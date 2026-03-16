Prevén acereras y automotrices que sigan tarifas al acero
Se anticipa que las cargas fiscales se mantengan al menos lo que resta del año
CDMX.- Para empresarios acereros y del sector automotriz, los aranceles de hasta 50 por ciento que Estados Unidos aplica al acero podrían mantenerse vigentes incluso cuando inicie la revisión del Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC) prevista para julio.
Guillermo Vogel, presidente del consejo global de Tenaris, consideró que bajo el escenario actual es probable que las discusiones sobre los aranceles al acero se prolonguen durante gran parte del año.
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“El escenario se ve difícil (llegar a julio sin aranceles). El escenario que veo más probable es que las discusiones del T-MEC se extiendan y sigan en proceso”, señaló. Añadió que el contexto internacional también podría retrasar las negociaciones.
“Veo a un Gobierno americano muy ocupado y distraído con lo que está pasando en el resto del mundo. Es difícil pensar que podemos avanzar tan rápido”, expresó.
El directivo estimó que los aranceles podrían mantenerse vigentes al menos hasta el tercer trimestre del año, mientras que las elecciones intermedias en Estados Unidos también podrían influir en el ritmo de las negociaciones.
En 2018, durante la primera administración del Presidente Donald Trump, Estados Unidos impuso un arancel de 25 por ciento al acero mexicano bajo la sección 232. Aunque esa medida fue retirada el año pasado, en junio se reactivó con una tarifa de 50 por ciento.
Máximo Vedoya, CEO de Ternium, consideró que más allá de los plazos es necesario alcanzar un acuerdo duradero que favorezca la producción regional de acero.
“Lo importante es no ponernos una fecha, sino hacer las cosas bien. Si se tiene que demorar un poco, que sea con tal de tener objetivos claros”, dijo.
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Sergio de la Maza Jiménez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), insistió en la necesidad de eliminar completamente los aranceles aplicados bajo la sección 232.
“Nuestra petición es trabajar con el Gobierno y con Estados Unidos y Canadá para que regrese la exención y el arancel para el acero y aluminio sea cero”, señaló.
Por su parte, Rogelio Garza, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), consideró positivo el inicio de los trabajos de revisión del T-MEC, aunque advirtió que mientras sigan vigentes los aranceles de la sección 232 se mantiene la incertidumbre para la industria.
Marcelo Ebrard destaca que el arancel del acero es el único en la historia para un país con déficit y se expondrá en la renovación del T-MEC @SE_mx @CANACERO pic.twitter.com/DQcRXiY6p2— DNF (@DNFMexico) March 12, 2026
“De nada nos va a servir llegar a un buen acuerdo del T-MEC si hay una medida de la sección 232 que nos impacte”, afirmó.
El directivo añadió que para el sector automotriz existen dos prioridades: la revisión del tratado comercial y la eliminación de la medida arancelaria.
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“Para la industria automotriz hay dos temas prioritarios: la revisión del tratado y la verificación de la 232, es decir, su retiro, porque es una medida que nos impacta de manera muy significativa”, explicó.
Garza señaló que, debido al carácter global de las empresas automotrices, tanto representantes mexicanos como estadounidenses coinciden en la necesidad de eliminar los aranceles y alcanzar un acuerdo que brinde certidumbre para las inversiones.
“Tenemos que avanzar. El T-MEC es un lineamiento básico. El sector automotriz y el acero somos de los más perjudicados por la 232, mientras que otras industrias no enfrentan esa medida”, concluyó.