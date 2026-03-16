Prevén acereras y automotrices que sigan tarifas al acero

CDMX.- Para empresarios acereros y del sector automotriz, los aranceles de hasta 50 por ciento que Estados Unidos aplica al acero podrían mantenerse vigentes incluso cuando inicie la revisión del Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC) prevista para julio.

Guillermo Vogel, presidente del consejo global de Tenaris, consideró que bajo el escenario actual es probable que las discusiones sobre los aranceles al acero se prolonguen durante gran parte del año.

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“El escenario se ve difícil (llegar a julio sin aranceles). El escenario que veo más probable es que las discusiones del T-MEC se extiendan y sigan en proceso”, señaló. Añadió que el contexto internacional también podría retrasar las negociaciones.

“Veo a un Gobierno americano muy ocupado y distraído con lo que está pasando en el resto del mundo. Es difícil pensar que podemos avanzar tan rápido”, expresó.

El directivo estimó que los aranceles podrían mantenerse vigentes al menos hasta el tercer trimestre del año, mientras que las elecciones intermedias en Estados Unidos también podrían influir en el ritmo de las negociaciones.

En 2018, durante la primera administración del Presidente Donald Trump, Estados Unidos impuso un arancel de 25 por ciento al acero mexicano bajo la sección 232. Aunque esa medida fue retirada el año pasado, en junio se reactivó con una tarifa de 50 por ciento.