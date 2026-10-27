México: hay déficit en balanza comercial de septiembre, pero exportaciones crecen casi al 40% anual

Las importaciones realizadas en el noveno mes de 2026 se valuaron en 78 mil 403 mdd, aumentando 33.1% a tasa anual. Esta es la cuarta ocasión que se registra un déficit comercial (mayores importaciones que exportaciones) en el año 2026, pues en enero, febrero y julio se registraron déficits de -463, -6 mil 481 y -848 mdd, respectivamente en México.

En México, las exportaciones que se realizaron en septiembre de 2026 se valuaron en 77 mil 797 millones de dólares (mdd) y crecieron 37.9% con respecto al mismo mes del año anterior. Sin embargo, las importaciones superaron las ventas al exterior lo que ocasionó un saldo deficitario en la balanza comercial de -606 mdd, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

VUELVEN A CAER EXPORTACIONES A EU DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

Las exportaciones del sector automotriz hacia Estados Unidos (EU) aumentaron 8.5% en septiembre de 2026 y representó su cuarto crecimiento en el año 2026, ya que en abril, junio y julio las exportaciones mexicanas de este sector hacia el mercado estadounidense aumentaron 5.8, 6.8 y 3.7%, respectivamente.

En lo que va del año, Inegi ha reportado cinco caídas de las exportaciones automotrices de México hacia EU.

Cabe recordar que del total de exportaciones mexicanas hacia el resto del mundo, 84.80% se dirigieron a EU y de este porcentaje el 19.38% fueron del sector automotriz en septiembre de 2026.

SIGUEN LOS INCREMENTOS EN EL SECTOR DE ALTA TECNOLOGÍA

Las exportaciones (no petroleras) con mayores incrementos observados en el noveno mes del año en cuestión fueron en los rubros de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (94.7%), de productos de la minerometalurgia (15.5%), maquinaria y equipo especial para industrias diversas (14.7%) y de productos plásticos y de caucho (12.9%).

En el mismo periodo, las exportaciones petroleras reportaron un valor de mil 803 mdd, conformado a partir de mil 287 mdd de ventas de petróleo crudo y de 516 mdd de exportaciones de otros productos petroleros.