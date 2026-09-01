Por primera vez se realizará la Expo ‘TlaquepArte’ en Saltillo en Centro de Convenciones de Canacintra

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    Por primera vez se realizará la Expo ‘TlaquepArte’ en Saltillo en Centro de Convenciones de Canacintra
    La edición de este evento de oferta cultural de México será de cuatro días de 10 de la mañana hasta las 8 de la noche en la capital coahuilense. FRANCISCO MUÑIZ
Rebeca Ramírez
por Rebeca Ramírez

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Del cuatro al siete de septiembre de 2026, las instalaciones recibirán una oferta cultural artesanal y gastronómica de diversas naciones, así como de 25 estados de México

Saltillo será sede por primera vez de la Expo TlaquepArte que se estará realizando del cuatro al siete de septiembre en el Centro de Convenciones de Canacintra, donde se contará con artesanía, joyería, decoración y gastronomía.

De acuerdo a la información que manejan en sus redes sociales, se contará con más de 250 expositores de 17 países y de 25 estados del país.

https://vanguardia.com.mx/dinero/don-artemio-rinde-homenaje-a-saltillo-con-nuevo-mural-y-finaliza-su-remodelacion-AI23182651

Sobre este evento, el director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo (OCV), Raúl Rodarte Leos dijo que este es un evento que se ha buscado mucho, se ha realizado en ciudades como Monterrey, Chihuahua, Ciudad Juárez, Ciudad de México y Mérida.

En el caso de Coahuila en dos ocasiones se ha realizado en Torreón, mientras que ésta será la primera vez que se lleve a cabo en Saltillo, para ello se hizo previamente un estudio y uno de los temas fue el recinto y se les mencionó el que está construyendo el Gobierno del Estado, por lo que harán una prueba con este primer evento que se realizará en Canacintra.

Rodarte Leos destacó que otro tema por el que decidieron realizarlo en la localidad es por el tema de la seguridad, por los indicadores de calidad de vida y nivel socioeconómico.

Cabe destacar que en las redes sociales inició la promoción del evento que estarán realizando en Saltillo del 4 al 7 de septiembre de 10 de la mañana a 8 de la noche, para luego realizar otro en Rosarito, Baja California, aunque ahí será del 16 al 20 de septiembre.

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