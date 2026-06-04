¿Porqué la salida a bolsa de SpaceX sería la mayor de la historia y podría convertir a Elon Musk en billonario?

SpaceX anuncio que planea lograr recaudar hasta 75 mil millones de dólares cuando inicie a cotizar en la bolsa este mes, de lograrlo se convertiría en el mayor debut bursátil de la historia y pondría a Elon Musk en camino para ser el primer billonario del mundo. Según Forbes, actualmente Musk cuenta con el 4.8 millones de acciones de SpaceX “(o el 42% de las acciones ordinarias de la compañía) más 350 millones de opciones sobre acciones con un precio de ejercicio de 8.39 dólares por acción, según un prospecto de OPV presentado el mes pasado; ese alijo de acciones y opciones valdría 688,000 millones de dólares si las acciones de SpaceX realmente empiezan a cotizar a 135 dólares por acción”.

The Associated Press señala que la empresa, que es conocida formalmente como Space Exploration Technologies Corp., detalló que vavender 555.6 millones de acciones a 135 dólares cada una en una oferta pública inicial. Por lo que los ingresos estimados podrían superar con los 26 mil millones de dólares recaudados por el gigante petrolero Saudi Aramco en 2019; así mismo, AP precisa que la oferta haría que SpaceX tuviera un valor de mercado de 1.77 billones de dólares. “Solo seis empresas del S&P 500 valen más actualmente, estando Nvidia a la cabeza con 5.2 billones de dólares”, indica AP. ¿Cuánto control tendrá Musk sobre la empresa?; siendo el director ejecutivo, director técnico y presidente del consejo de SpaceX, su poder de voto provendrá fundamentalmente de sus 5,220 millones de acciones Clase B, mimos que le otorgan al titular 10 votos por cada acción que tiene en su poder. Según la presentación, Musk contaría con el 82.4% del poder de voto en la empresa, explica AP Actualmente Forbes valora que el patrimonio neto de Musk es de 826 mil millones de dólares y su participación en SpaceX es de 542 mil millones; el valor calculado de sus tenencias en SpaceX está basado en una valoración global de la empresa de 1.25 billones de dólares.

“Eso sería suficiente para llevar a Musk a 13 dígitos, dado que también posee casi el 12% de las acciones de Tesla (valoradas en 174 mil millones de dólares); Opciones sobre acciones de Tesla valoradas en otros 121 mil millones de dólares; participaciones menores en su startup de interfaces cerebrales Neuralink y su empresa de túneles Boring Company; y varios miles de millones de dólares de riqueza proveniente de ventas previas de acciones de Tesla”, describe Forbes “Convertirse en trillonario sería el último gran hito de patrimonio neto para Musk, de 54 años, que hace apenas ocho meses se convirtió en la primera persona en valer 500 mill millones de dólares, en octubre”, añade Forbes que prosigue explicando que hasta ahora “solo otra persona, Larry Ellison de Oracle, ha valorado 400,000 millones de dólares. Musk es actualmente casi tres veces más rico que la siguiente persona más rica del planeta, Larry Page, cofundador de Google, que tiene un valor estimado de 295 mil millones de dólares. Ellison, por su parte, ha caído a 283 mil millones de dólares, lo que le ha asegurado el tercer puesto”.

“El tiempo dirá cómo le va a SpaceX en el mercado. Los planes de Musk para la empresa son tan fantásticos como el dinero que espera recaudar con la venta”, acentúa AP.

SpaceX tiene previsto hacer uso de los ingresos netos de la oferta pública inicial para poder “financiar la expansión de infraestructura para sus negocios de IA y cohetes”, precisa AP y, con este poder “reforzar la constelación de satélites que impulsa Starlink Mobile, entre otras inversiones”, añade AP. La empresa de Musk tiene planeado planea poder “cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo “SPCX””, según AP y, estaría en posibilidad de iniciar a negociarse a finales de la próxima semana. Con información de la Agencia de Noticias The Associted Press y Forbes.

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