Dan a Musk la cifra récord de un billón de dólares, equivale al presupuesto de Defensa estadounidense

Si Musk consigue alcanzar todos los objetivos pasaría a tener más del 25 % de las acciones de Tesla, con lo que tendría la capacidad de controlarla.

En la propuesta aprobada se establece dar una compensación a Musk por cada uno de los 12 objetivos establecidos y que implicará la entrega de posibles opciones en relación con las acciones valoradas en estos momentos en un billón de dólares.

En los últimos días, los directores de Tesla impulsaron una campaña a favor del dueño de SpaceX. La presidenta del consejo de administración, Robyn Denholm, advirtió a los accionistas que Musk podría decidir abandonar la empresa si no se le otorgaba el billón de dólares en acciones.

El consejo de administración de Tesla, que ha sido señalado anteriormente de falta de independencia, autorizó a Musk, que actualmente controla el 15 % de las acciones, votar la propuesta.

La propuesta fue avalada por algo más de un 75 % del grupo de capitalistas no obstante a la reticencia de algunos de los principales accionistas.

WASHINGTON- La junta de accionistas de Tesla dio luz verde para pagarle al consejero delegado de la compañía, Musk, la cifra récord de 1,000,000,000,000 (1 billón) de dólares en acciones, con lo que le posibilitará controlar a la empresa de automóviles eléctricos y lo convertiría en el primer billonario del mundo.

En este sentido, el dueño de X preció el pasado 22 de octubre que necesitaba tener el control de la empresa para lograr construir un “enorme ejército robótico” con el robot humanoide Optimus.

”No me siento cómodo construyendo ese ejército de robots si no tengo al menos una fuerte influencia”, aseveró Musk.

Tras darse a conocer la aprobación de la histórica compensación, Musk apareció sobre un escenario instalado en la sede de Tesla en Austin, Texas entre los gritos de “Elon, Elon” por parte de los asistentes, acompañado de un robot Optimus que bailó al ritmo de la música.

En su discurso Musk agradeció al consejo de administración y dijo que Tesla comenzará “no un nuevo capítulo sino un nuevo libro” con Optimus.

El empresario expresó que va a ser el “mayor producto de la historia”.

Así mismo, informó que va a establecerse una línea de montaje en la planta de automóviles de Fremont, en California, para fabricar 1 millón de Optimus anualmente, y otra en Austin que tendrá la capacidad para 10 millones de unidades.

Si bien, Optimus aún está en fase de desarrollo y no tiene ninguna aplicación real, Musk indicó que prevé que habrá miles de millones de unidades en el futuro y que serán capaces de erradicar la pobreza del mundo.

”Tesla ya es el mayor fabricante de robots del mundo porque cada vehículo es un robot”, detalló Musk, quien concluyó diciendo que “Optimus es un robot con brazos y piernas en vez de un robot con ruedas”.

¿A QUÉ EQUIVALE EL BILLÓN DE DÓLARES OTORGADO A MUSK?

- En el mes de mayo del año en curso, el Plan de Trump para Defensa, dado a conocer por la Casa Blanca, mismo que supone un incremento del 13 % en el presupuesto del Departamento de Defensa, se elevó a 1.01 billones de dólares.

– De a cuerdo a cifras de Banco Mundial hechas públicas en 2024, muchos países de la UE no llegan al billón de dólares en su Producto Interior Bruto PIB) anual. El PIB español es de 1.72 billones, el de los Países Bajos es de 1.27 billones; mientras que por debajo está el de Polonia que es de 914,000 millones.

– De acuerdo con el presidente estadounidense, Donald Trump, 1 billón de dólares es la cantidad de gastos que se debián recortar en Estados Unidos.

– Por otra parte, la deuda pública bruta de España en 2024 se ubicó alrededor de 1.753,5 billones de dólares.

– En el mes de septiembre de este año, se publicó cuál es el valor de las reservas de oro del Tesoro de Estados Unidos, estas superaron el 29 de septiembre el billón de dólares.

– Un misil Tomahawk, que Ucrania quiere comprar a Estados Unidos para poder contrarrestar el alcance de los misiles rusos, tiene un costo 2 millones de dólares, con lo otorgado a Musk Zelenski podría comprar 500 mil misiles

– En lo que se refiere al gasto tanto en investigación como en el desarrollo (I+D) a nivel mundial, se elevó a 2.8 billones de dólares en 2023

– En tanto, en cuanto al mercado mundial de viajes por internet este superará el billón de dólares en 2030.

– El presupuesto de la Unión Europea para 2025 que fue avalado por el Parlamento Europeo y el Consejo fue de alrededor de 199,400 millones de euros, siendo así que harían falta más de 5 años para poder igualar lo que los accionistas de Tesla le dieron a Musk.

– El presupuesto que pidió el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para 2024 fue de 21,000 millones de francos suizos, es decir, 23,290 millones de dólares; no se se podría alcanzar el billón ni en 47 años.

– Por último, para la remodelación del estadio Santiago Bernabéu el Real Madrid desembolsó 1,828.5 millones de euros, es decir 2,112.73 millones de dólares. Con lo que consiguió Misk se podrían construir más de 470 estadios.

