Precio del petróleo se mantendrá elevado y podría subir hasta 24% en 2026, advierte Banco Mundial

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 28 abril 2026
    Precio del petróleo se mantendrá elevado y podría subir hasta 24% en 2026, advierte Banco Mundial
    El Banco Mundial también pronóstico una disminución de la oferta de crudo a nivel mundial, presionando aún más el precio de bienes de consumo. VANGUARDIA

El organismo bancario internacional reconoció que las guerras en Medio Oriente y Ucrania están afectando los precios de energía y eso provoca que aumente el costo de vida

Se prevé que los precios de la energía aumenten un 24% este 2026, alcanzando su nivel más alto desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, en donde los petroprecios se mantendrán elevados, advirtió el Banco Mundial (BM).

Advirtió que el aumento de los precios de las materias primas incrementará la inflación y frenará el crecimiento de la economía global.

https://vanguardia.com.mx/dinero/emiratos-arabes-unidos-abandonan-la-opep-y-apuestan-por-produccion-nacional-IA20318527

”La guerra está afectando a la economía mundial en oleadas acumulativas: primero, mediante el aumento de los precios de la energía; luego, el aumento de los precios de los alimentos; y finalmente, una mayor inflación, que elevará las tasas de interés y encarecerá aún más la deuda”, alertó el economista en jefe, Indermit Gill.

Al dar a conocer el reporte de las perspectivas mundiales de las materias primas, el BM estimó que la cotización del petróleo Brent cerraría el año en 86 dólares en promedio, mientras que los fertilizantes subirían 31%.

El organismo que preside Ajay Banga, explicó que la revisión al alza de 26 dólares por barril coincide con el ajuste que se hizo en abril de 2022, tras la invasión rusa de Ucrania.

Destacó que esta proyección supone que la fase más crítica de las interrupciones del suministro relacionadas con el conflicto en Medio Oriente finalizaría en mayo y que las exportaciones de crudo se recuperarán tras el pico de las interrupciones.

Así, se espera una estabilización en torno a los niveles previos a la guerra en el último trimestre del año, según el nuevo informe que difundió este martes el Banco Mundial.

Se prevé que el consumo mundial de petróleo disminuya en 0.1% en 2026 ante la baja demanda en algunos países a causa de las perturbaciones en Medio Oriente, mientras que otros podrían absorber un mayor consumo, aunque a niveles inferiores a las proyecciones anteriores.

https://vanguardia.com.mx/dinero/el-dolar-se-fortalece-ante-escasos-avances-por-las-tensiones-geopoliticas-FD20324001

La demanda aumentaría en conjunto en Brasil, China, India, Indonesia y Nigeria en 0.4 millones de barriles diarios, aproximadamente dos tercios del aumento del año anterior.

Por el lado de la oferta mundial de petróleo, las proyecciones del BM apuntan a una disminución en 2026 de 1.5 millones de barriles diarios, el 1.4%.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Petróleo
Economía
Inflación

Organizaciones


Banco Mundial

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Crucificada

Crucificada
true

Morena: ¿Cómo resolvería usted este entuerto?
true

POLITICÓN: ¿Reglas a la medida? Morena alista cambios a sus estatutos con dedicatoria de Coahuila

El festival reunirá iniciativas de rescate y espacios para encontrar hogar a perros y gatos, además de recolectar insumos para su cuidado.

Arman en Saltillo ‘Échanos una patita Fest’ en apoyo a perros y gatos rescatados

El hombre fue trasladado en código rojo a un hospital para recibir atención médica especializada tras las severas lesiones sufridas.

Tren arrolla a hombre en Ramos Arizpe; sufre amputación de ambas piernas

Reconoce ‘Kikín’ Fonseca altos índices de seguridad en Saltillo

Reconoce ‘Kikín’ Fonseca altos índices de seguridad en Saltillo
Ucrania se consolida como una potencia militar independiente y líder estratégico en la defensa de los valores democráticos europeos.

Con ustedes, el nuevo líder del mundo libre
Agentes federales y fuerzas de seguridad acordonan la residencia de Cole Tomas Allen en Torrance, California, tras su detención en Washington D.C

¿Qué llevó al sospechoso del ataque a la cena de corresponsales a viajar de costa a costa?