Precio del petróleo se mantendrá elevado y podría subir hasta 24% en 2026, advierte Banco Mundial

Advirtió que el aumento de los precios de las materias primas incrementará la inflación y frenará el crecimiento de la economía global.

Se prevé que los precios de la energía aumenten un 24% este 2026, alcanzando su nivel más alto desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, en donde los petroprecios se mantendrán elevados, advirtió el Banco Mundial (BM).

”La guerra está afectando a la economía mundial en oleadas acumulativas: primero, mediante el aumento de los precios de la energía; luego, el aumento de los precios de los alimentos; y finalmente, una mayor inflación, que elevará las tasas de interés y encarecerá aún más la deuda”, alertó el economista en jefe, Indermit Gill.

Al dar a conocer el reporte de las perspectivas mundiales de las materias primas, el BM estimó que la cotización del petróleo Brent cerraría el año en 86 dólares en promedio, mientras que los fertilizantes subirían 31%.

El organismo que preside Ajay Banga, explicó que la revisión al alza de 26 dólares por barril coincide con el ajuste que se hizo en abril de 2022, tras la invasión rusa de Ucrania.

Destacó que esta proyección supone que la fase más crítica de las interrupciones del suministro relacionadas con el conflicto en Medio Oriente finalizaría en mayo y que las exportaciones de crudo se recuperarán tras el pico de las interrupciones.

Así, se espera una estabilización en torno a los niveles previos a la guerra en el último trimestre del año, según el nuevo informe que difundió este martes el Banco Mundial.

Se prevé que el consumo mundial de petróleo disminuya en 0.1% en 2026 ante la baja demanda en algunos países a causa de las perturbaciones en Medio Oriente, mientras que otros podrían absorber un mayor consumo, aunque a niveles inferiores a las proyecciones anteriores.