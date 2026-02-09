Precios del oro suben ante debilidad del dólar

Dinero
/ 9 febrero 2026
    Precios del oro suben ante debilidad del dólar
    Aún resta la publicación del informe de empleo no agrícola de enero, los datos del índice de precios al consumidor y de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo de esta semana. FOTO:
    ESPECIAL.

Las tasas de interés más bajas tienden a favorecer a los metales, ya que reducen el costo de oportunidad de mantener activos que no generan rendimiento

Impulsados por la debilidad del dólar, los precios del oro subieron poco más de 5 mil dólares la onza el lunes, mientras la plata contado escaló hasta 82.49 dólares por cada onza.

Los inversores se preparan para una semana repleta de datos económicos estadounidenses que podrían ofrecer más pistas sobre la política monetaria de la Reserva Federal.

TE PUEDE INTERESAR: Aumenta la inflación en enero de 2026 a 3.79% a tasa anual; cigarros y refrescos al alza

El oro al contado ganó un 2.1% hasta los 5,012.53 dólares por onza a las 16:12 GMT, tras una ⁠subida del 4% el viernes. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril ganaron un 2.2% para colocarse en los 5,087.10 dólares por onza.

Los inversores esperan más pistas sobre la política monetaria, con al menos dos recortes de tasas de 25 puntos básicos previstos para 2026.

La plata al contado escaló un 5.8% a 82.49 dólares por onza, tras una subida de casi el 10% en la sesión anterior. El 29 de enero alcanzó un máximo histórico de 121.64 dólares.

En en este momento, lo que está dando un nuevo impulso al precio del oro es la incertidumbre creada por los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Esto no solo tiene que ver con el comercio y el crecimiento internacional, sino también sobre sus implicaciones para el sistema financiero global.

