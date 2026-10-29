Precios del petróleo retroceden ante contactos entre Estados Unidos e Irán

Luego de que el vicepresidente JD Vance se puso en contacto con funcionarios iraníes para reactivar las negociaciones presionaron al mercado, los precios del petróleo retrocedieron el jueves ante la reanudación de los contactos diplomáticos entre Washington y Teherán.

De acuerdo a un análisis de mercado de Tim Furey, Founder - CEO of Tradeview Markets, el resultado de los actuales esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos y los mediadores sigue siendo incierto, y los precios continúan dentro de su reciente rango de consolidación.

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Añadió que el riesgo de una nueva escalada tras las elecciones de mitad de mandato estadounidenses, ante las advertencias a los países del Golfo para que se preparen para una mayor presión militar de Washington sobre Irán, limita las caídas del petróleo. Las tensiones entre Arabia Saudí y los hutíes se suman a estos riesgos, manteniendo bajo amenaza tanto la infraestructura energética del reino como sus rutas alternativas de exportación.

Asimismo destacó que es probable que el petróleo siga moviéndose dentro de un rango hasta que se conozcan las consecuencias de las elecciones estadounidenses. Una nueva escalada podría impulsar los precios del crudo hacia los máximos de marzo.

Por el contrario, una reanudación creíble de las negociaciones para restablecer la normalidad del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz intensificaría la presión vendedora y podría abrir la puerta a una ruptura por debajo del rango actual.”