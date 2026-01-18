Predomina en México trabajo informal: investigador de CUCEA

/ 18 enero 2026
    Predomina en México trabajo informal: investigador de CUCEA
    La informalidad se puede observar con mayor frecuencia en el Sur del país, mientras que en el Norte tiende a ser menor por su carácter manufacturero. FOTO: REFORMA.

Empleados de las plataformas digitales se han sumado a esta modalidad de trabajo ante la falta de oportunidades laborales

CDMX .-El trabajo informal en México actualmente representa el 55.4 por ciento del empleo total, informó el doctor Rafael Salvador Espinoza, investigador del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas (CUCEA) de la UdeG.

En Jalisco, los empleos informales más comunes corresponden a servicios como limpieza, asesoría, turismo, e incluso el esoterismo, mientras que el Área Metropolitana de Guadalajara registra 39 por ciento de informalidad.

“Solamente una parte menor, 44.6 por ciento, corresponde a la población ocupada con un empleo formal, que incluye registros del ISSSTE y del IMSS. Por lo tanto, estamos hablando que en México hay 32.9 millones de personas en la informalidad, un porcentaje muy alto, aunque no ha sido el mayor, ya que en 2009 fue de 59.8 por ciento”, explicó Espinoza a través de un comunicado de la UdeG.

Aunque la informalidad se presenta en todas las regiones del país, el especialista indicó que es más visible en los sitios altamente poblados, como las ciudades.

“La informalidad se ha sofisticado; no se trata únicamente de quien vende en un puesto en la esquina o del limpiavidrios. También incluye a quienes utilizan plataformas digitales para promover sus bienes y servicios”, comentó.

