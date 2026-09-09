Preocupa a Concanaco mayor fiscalización para 2027

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    Preocupa a Concanaco mayor fiscalización para 2027
    Afirman que el objetivo no debe ser solo recaudar, sino simplificar tramites, reducir costos de cumplimiento y dar certeza para invertir. ESPECIAL.

Afirmó que un tema pendiente es el crecimiento de la economía y también la informalidad de los negocios

CDMX.-El Paquete Económico para 2027 incluye una mayor fiscalización para combatir la evasión, y será necesario que las empresas establezcan mecanismos de cumplimiento para evitar afectaciones, advirtió Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco).

“Si ves la composición del presupuesto podrás identificar que los ingresos representan una meta amplia y alta para fiscalización. Hay una meta en términos de recaudación, esto a los negocios que se encuentran considerados medianos y grandes empresas, que en proporción son la minoría, pero el impacto económico son mayoría, tendrán que establecer mecanismos de cumplimiento por el impulso a la fiscalización”, dijo.

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“Vamos a tener que redoblar esfuerzos para cuidar que esa complejidad no tenga impacto en los negocios .El sistema fiscal debe acompañar el crecimiento de las empresas no, complicarlo. Necesitamos reglas claras, sencillas, proporcionales”, añadió.

En la conferencia reconoció que los cambios en el Resico son positivos para los negocios más pequeños.

“Nos encanta el tema del Resico, es un gran avance para la base, nos permitirá que los 1.6 millones de negocios que eran invisibles tenga la oportunidad de formalizarse y crecer. Crecer no significará mayores costos”, afirmó.

Destacó que el paquete económico incluye que el límite de ingreso para el Resico se amplía de 35 millones a 50 millones de pesos, en el caso de las personas morales.

En el caso de las personas físicas, el límite pasó de 3.5 millones a 5 millones, con lo cuál, más personas físicas con actividad empresarial, profesionales o de arrendamiento podrán permanecer en el régimen.

De la Torre dijo que las micro empresas, con ingresos de hasta 4 millones de pesos tienen mayor potencial de beneficio en el Resico. Asimismo las pequeñas empresas con ingresos de más de 4 y hasta 100 millones de pesos.

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