Presenta Nscale solicitud para salir a bolsa en EU

NUEVA YORK.-Nscale, un proveedor de servicios en la nube especializado en infraestructura para modelos de inteligencia artificial, ha presentado la solicitud para salir a bolsa en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo bursátil “NSCL”, informó CNBC.

Según el folleto informativo de su oferta pública inicial, la compañía registró una pérdida neta de mil 020 millones de dólares sobre unos ingresos de 140.6 millones en el semestre finalizado el 30 de junio de 2026.

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Entre los competidores se encuentran proveedores de servicios en la nube líderes en el mercado, como Amazon, así como proveedores más jóvenes centrados en la IA como CoreWeave y Nebio que se conocen como neonubes.

Desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022, OpenAI, Anthropic y otros laboratorios han tenido una necesidad aparentemente insaciable de mayor capacidad de procesamiento, debido a que los usuarios recurren a productos de IA generativa para programar, mejorar la productividad y conversar en general.

Como resultado, Anthropic y OpenAI han requerido importantes inversiones para cubrir sus gastos de computación, y ambos planean salir a bolsa.

Ambos laboratorios han llegado a acuerdos con Nscale, que alquila equipos a Nvidia para entrenar y ejecutar modelos. Microsoft, que también es proveedor de servicios en la nube, ha firmado un acuerdo con Nscale. Un cliente anónimo representó más de la mitad de los ingresos en el primer semestre de 2026.

Nscale ha buscado diversificarse. Ahora ofrece gestionar solicitudes de inferencia para una gran variedad de modelos. En julio anunció sus planes para adquirir la startup Anyscale, cuyo software ayuda en la construcción de modelos de IA.

La semana pasada, Nscale dijo que Fidji Simo, ex ejecutiva de OpenAI, Instacart y Meta, se unió a su junta directiva. En julio renunció a su puesto como directora de producto y negocios de OpenAI tras tomar una baja médica. Otros miembros de la junta incluyen a los ex líderes de Meta, Nick Clegg y Sheryl Sandberg.