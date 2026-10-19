$!Presentan a la Ram 1500 SRT TRX 2027 en el Festival Rodeo Saltillo

En el marco de la segunda edición consecutiva de su patrocinio oficial en el Festival Rodeo Saltillo , Ram participó como patrocinador oficial del Festival Rodeo Saltillo, fortaleciendo su conexión con la cultura, las tradiciones y el estilo de vida del norte de México.

Su debut se llevó a cabo en uno de los encuentros más importantes del norte de México, reafirmando su compromiso con las tradiciones, la cultura y el espíritu de trabajo que distinguen a esta región del país.

TE PUEDE INTERESAR:Exportaciones y reactivación de inversión impulsan la economía en México

El festival reúne a miles de aficionados alrededor de la cultura occidental, las actividades ecuestres, la ganadería y la música en vivo, consolidándose como una plataforma que impulsa el turismo y proyecta a Coahuila como referente nacional e internacional de esta tradición.

En la segunda edición del evento, Ram eligió presentar por primera vez en México la totalmente nueva Ram 1500 SRT TRX 2027, un vehículo que representa la máxima expresión de desempeño, tecnología, capacidad y carácter dentro del portafolio de la marca.

"Participar por segundo año consecutivo en el Festival Rodeo Saltillo refleja el compromiso permanente de Ram con las comunidades que forman parte de nuestra historia y de nuestro presente. Este evento representa los valores que distinguen a nuestra marca: fortaleza, capacidad, autenticidad y pasión por superar cualquier desafío. Además, nos llena de orgullo presentar por primera vez en México la totalmente nueva Ram 1500 SRT TRX 2027, un vehículo que encarna el ADN de Ram y que encuentra el escenario perfecto en un estado tan importante para nosotros, donde contamos con plantas estratégicas que forman parte fundamental de nuestra operación y de nuestro legado industrial en México”, señaló Carlos Meymar, director de Ram en Stellantis México.