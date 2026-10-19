Presentan a la Ram 1500 SRT TRX 2027 en el Festival Rodeo Saltillo

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Dinero
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    Presentan a la Ram 1500 SRT TRX 2027 en el Festival Rodeo Saltillo
    Coahuila representa un estado de suma importancia para Ram y para Stellantis México debido a la presencia de sus instalaciones productivas. CORTESÍA.

En el marco del evento, la marca presentó por primera vez en México la totalmente nueva unidad

En el marco de la segunda edición consecutiva de su patrocinio oficial en el Festival Rodeo Saltillo , Ram participó como patrocinador oficial del Festival Rodeo Saltillo, fortaleciendo su conexión con la cultura, las tradiciones y el estilo de vida del norte de México.

Su debut se llevó a cabo en uno de los encuentros más importantes del norte de México, reafirmando su compromiso con las tradiciones, la cultura y el espíritu de trabajo que distinguen a esta región del país.

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El festival reúne a miles de aficionados alrededor de la cultura occidental, las actividades ecuestres, la ganadería y la música en vivo, consolidándose como una plataforma que impulsa el turismo y proyecta a Coahuila como referente nacional e internacional de esta tradición.

En la segunda edición del evento, Ram eligió presentar por primera vez en México la totalmente nueva Ram 1500 SRT TRX 2027, un vehículo que representa la máxima expresión de desempeño, tecnología, capacidad y carácter dentro del portafolio de la marca.

"Participar por segundo año consecutivo en el Festival Rodeo Saltillo refleja el compromiso permanente de Ram con las comunidades que forman parte de nuestra historia y de nuestro presente. Este evento representa los valores que distinguen a nuestra marca: fortaleza, capacidad, autenticidad y pasión por superar cualquier desafío. Además, nos llena de orgullo presentar por primera vez en México la totalmente nueva Ram 1500 SRT TRX 2027, un vehículo que encarna el ADN de Ram y que encuentra el escenario perfecto en un estado tan importante para nosotros, donde contamos con plantas estratégicas que forman parte fundamental de nuestra operación y de nuestro legado industrial en México”, señaló Carlos Meymar, director de Ram en Stellantis México.

$!Presentan a la Ram 1500 SRT TRX 2027 en el Festival Rodeo Saltillo

Durante el festival, Ram contó con espacios de exhibición donde los asistentes pudieron conocer cerca de diversos modelos de la marca, participar en dinámicas interactivas y vivir experiencias diseñadas para reflejar el espíritu de Ram.

Estas actividades complementan una presencia que buscó acercar la marca a las familias, ganaderos, productores y entusiastas del estilo de vida que caracteriza al norte del país.

La participación de Ram en el Festival Rodeo Saltillo fortalece una relación que va más allá del patrocinio de un evento.

Representa una oportunidad para reconocer la relevancia de Coahuila dentro de la industria automotriz nacional y para celebrar el talento, la dedicación y la cultura de una región que desempeña un papel fundamental para el desarrollo de la marca en México.

La presencia industrial de la marca en Coahuila ha contribuido a desarrollar una relación profunda con la región, su talento y su cultura de trabajo. Por ello, la elección de Saltillo para presentar la Ram 1500 SRT TRX 2027 permitió vincular la llegada de este nuevo vehículo con uno de los territorios más representativos para la operación de la marca en México.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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