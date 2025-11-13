Prevé Consar que los ahorros de los trabajadores administrados por las afores serán de 30 billones en 2050

CIUDAD DE MÉXICO- Los ahorros de los trabajadores gestionados por las Afores alcanzarán 12 billones de pesos en 2030 y se estima que superarán los 30 billones de pesos para 2050, un monto que equivalente a más del 50 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Esta cantidad de recursos convertirá al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) en la principal fuente de financiamiento para el País, aseguró Julio César Cervantes, presidente de la Comisión, en el Encuentro Amafore 2025.

Actualmente, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) administra más de 8.1 billones de pesos equivalentes al 23.3 por ciento del PIB; más de la mitad de estos recursos proviene de los rendimientos generados a lo largo de más de tres décadas de operaciones.

”El SAR vive hoy uno de sus momentos de mayor madurez y solidez, esto representa una magnífica oportunidad para acelerar el crecimiento de nuestra economía y a la vez un gran reto para canalizar eficientemente este volumen de recursos; el ahorro de las y los trabajadores mexicanos garantiza su futuro, pero también impulsa el presente del País”, expuso Cervantes Parra.