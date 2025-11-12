Prevén menor demanda en piezas ante caída de producción y exportación de vehículos pesados

Luego de que se reportara una disminución en la producción, exportaciones y ventas de vehículos pesados en el mes de octubre, el presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez consideró que esto puede significar una menor demanda en piezas.

En el caso de los proveedores directos, comentó que probablemente han visto una menor demanda de piezas o componentes, ya que la producción de la planta bajó significativamente.

Asimismo es muy probable que algunos de ellos estén en procesos de ajuste de personal, reubicación o reducción de producción, sin embargo, añadió que hasta ahora no hay transparencia o reportes públicos que identifiquen casos específicos con número de plazas, ni volumen de recortes.

Ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el Reporte de Resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP) dio a conocer que en octubre las ventas al menudeo cayeron -45.5%, en ventas al mayoreo -61.0%, en producción -58.8% y en exportaciones -55.3%.