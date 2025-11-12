Prevén menor demanda en piezas ante caída de producción y exportación de vehículos pesados

/ 12 noviembre 2025
    Prevén menor demanda en piezas ante caída de producción y exportación de vehículos pesados
    Fue ayer que se dio a conocer que la industria de vehículos pesados en México exportó 5 mil 221 unidades, una caída de 55.29% con respecto al décimo mes de 2024, su quinta caída anual consecutiva. FOTO:

En Freightliner la producción disminuyó -56.3% en octubre y -33.6% en el acumulado, las exportaciones en -48.7% y -28.7%

Luego de que se reportara una disminución en la producción, exportaciones y ventas de vehículos pesados en el mes de octubre, el presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez consideró que esto puede significar una menor demanda en piezas.

En el caso de los proveedores directos, comentó que probablemente han visto una menor demanda de piezas o componentes, ya que la producción de la planta bajó significativamente.

Asimismo es muy probable que algunos de ellos estén en procesos de ajuste de personal, reubicación o reducción de producción, sin embargo, añadió que hasta ahora no hay transparencia o reportes públicos que identifiquen casos específicos con número de plazas, ni volumen de recortes.

Ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el Reporte de Resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP) dio a conocer que en octubre las ventas al menudeo cayeron -45.5%, en ventas al mayoreo -61.0%, en producción -58.8% y en exportaciones -55.3%.

