/ 7 noviembre 2025
    Prevén mínimo impacto tras caída de exportaciones de vehículos chinos
    A nivel nacional se produjeron 3 millones 389 mil 424 autos ligeros en los primeros 10 meses del año, un 0.69 por ciento menos que de enero a octubre de 2024. FOTO: ESPECIAL.

El mes de octubre de 2025 no fue favorable para las exportaciones de vehículos ligeros en general en México ni para la producción, pues en los dos casos hubo disminuciones

Ante la caída que presentan las exportaciones de autos chinos y el efecto que esto puede tener en proveedores locales, la iniciativa privada consideró que esto no tendrá un gran impacto en proveedores de ellos principalmente de la región de La Laguna.

De acuerdo a la información que se daba a conocer, en octubre las exportaciones de autos chinos cayeron, luego de meses de anticipar los pedidos de Estados Unidos para evitar los aranceles.

Sobre ello, el presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, indicó que si hay proveedores locales de empresas chinas, pero no son en la parte de metalmecánica, sino que muchas de las arneseras ubicadas en Torreón, pueden ser los principales afectados, toda vez que se manda el producto terminado que se ensambla en China, aunque añadió que son pocos los modelos que ensamblan armadoras americanas en ese país.

Por su parte, el presidente de la AIERA, Diego Gándara Cavazos, consideró que no tendrá un gran impacto en el tema de autopartes, mientras que en el caso vehículos chinos dijo que han visto muy fuerte la penetración de este tipo de autos en el país, pero las medidas arancelarias de Estados Unidos y las de México, aunque estén en pláticas, son para regular el mercado.

A su vez, el empresario, Héctor Horacio Dávila Rodríguez indicó que los autos chinos de proveeduría mexicana no tienen nada, todo es de allá, por ello comprar autos chinos están matando a la industria de México porque todo lo traen de su país.

