Prevén un incremento del 20% precios de electrónicos por falta de chips

MONTERREY .-Los precios de los smartphones, computadoras y dispositivos para el hogar podrían subir 20% este año, advirtieron analistas y fabricantes, publicó el diario británico Financial Times.

La publicación dijo que los fabricantes de electrónicos de consumo como Dell, Lenovo, han advertido que la escasez de chips probablemente agregará presiones a los costos y los forzará a elevar los precios.

El director de operaciones de Dell, Jeff Clarke, declaró durante una presentación de resultados en noviembre que la compañía nunca había visto “costos al ritmo” en que estaban aumentando ahora y que el impacto inevitablemente afectaría a los consumidores.

La la expansión global de centros de datos para impulsar modelos de IA ha impulsado la demanda de chips de memoria de vanguardia con alto ancho de banda, lo que ha llevado a los fabricantes de chips a priorizar los semiconductores de gama baja utilizados en la electrónica de consumo, según analistas.

El diario indicó que esto ha generado escasez de chips de memoria dinámica de acceso aleatorio (RAM), que se utilizan en todo tipo de productos, desde automóviles hasta computadoras, para el almacenamiento temporal de datos. Como resultado, las empresas han estado acumulando chips y elevando los precios de los semiconductores.

“Ya estamos observando una escasez generalizada de suministro”, afirmó Daniel Kim, analista de Macquarie. Samsung y SK Hynix, los dos mayores fabricantes de chips de memoria del mundo, con control del 70% del mercado de memorias Dram, afirmaron que los pedidos para 2026 ya habían superado la capacidad.

El mes pasado, Samsung aumentó el precio de algunos chips de memoria hasta en un 60%.

“La demanda de inferencia de centros de datos de IA es mucho mayor de lo previsto, lo que también está agotando los inventarios de chips para PC y smartphones”, afirmó Peter Lee, analista de Citigroup.