Productividad global de México sube en el segundo trimestre de 2026: Inegi

Asimismo el Índice Global de Productividad Laboral (IGPL) del sector primario (agricultura, agropecuario) del segundo trimestre de 2026 creció 1.1% a tasa trimestral y 7% a tasa anual.

El Índice Global de Productividad Laboral de la Economía en el segundo trimestre de 2026 aumentó a 0.9% a tasa trimestral, así como un +1.7% a tasa anual con respecto al año 2025, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El IGPL de las actividades secundarias (sector industrial-manufacturero) creció 0.5% a tasa trimestral; en cambio, en términos anuales se registró una baja de -0.1% para el trimestre compuesto por abril, mayo y junio de 2026.

Por otro lado, el IGPL del comercio y los servicios (actividades terciarias) aumentó 0.9% en comparación a los primeros tres meses de 2026 y a tasa anual, +2%.

PRODUCTIVIDAD LABORAL EN CONSTRUCCIÓN, MANUFACTURAS, COMERCIO Y SERVICIOS NO FINANCIEROS

El Inegi también presentó los resultados de los Índices de Productividad Laboral (IPL) de la Construcción, Industrias manufactureras, Comercio (mayorista-minorista) y Servicios privados no financieros en el segundo trimestre de 2026.

De la construcción y las industrias manufactureras, el IPL varió +2.4 y -0.1%, respectivamente.

El IPL del comercio minorista subió 0.5% y del mayorista, 5.2%. Por otro lado, los Índices de Productividad Laboral de los servicios privados no financieros subió 0.4%.

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO DE LA PRODUCTIVIDAD POR EL INEGI

El Inegi establece en su ficha metodológica que estos “índices se calculan con los datos de producción, personal ocupado, horas trabajadas, remuneraciones e ingresos de diversos programas estadísticos”.