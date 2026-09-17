¿Qué necesita México para seguir atrayendo inversión global?

México busca mantener su posición como uno de los principales destinos industriales de América del Norte, pero la competencia internacional por nuevas inversiones exige cada vez más que los países ofrezcan algo más que costos competitivos. Infraestructura, certeza para invertir, disponibilidad de talento, proveedores, logística y procesos administrativos eficientes forman parte de las condiciones que las empresas consideran antes de establecer nuevas operaciones.

En septiembre, Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, señaló que México debe acelerar la implementación del Plan México y destacó los avances realizados para facilitar inversiones nacionales y extranjeras mediante reducción de trámites y procesos más ágiles. La estrategia también busca que las inversiones tengan un mayor efecto dentro de la economía nacional. El objetivo no es únicamente atraer capital, sino fortalecer infraestructura, incrementar contenido nacional y desarrollar cadenas de proveedores capaces de participar en nuevos proyectos industriales. La competencia por inversión, además, comienza a extenderse hacia industrias vinculadas con la transición energética y tecnológica. En el transporte marítimo, por ejemplo, organismos internacionales ya trabajan en la preparación necesaria para incorporar alternativas de menores emisiones como metanol verde, hidrógeno verde, biocombustibles y combustibles sintéticos. La Organización Marítima Internacional reunirá este 21 y 22 de septiembre a especialistas internacionales para analizar precisamente estos nuevos retos.

Este tipo de transformaciones muestra que las nuevas inversiones industriales requieren ecosistemas cada vez más completos: infraestructura, energía, logística, tecnología, cumplimiento ambiental y trabajadores especializados. Para México, la oportunidad está en convertir su ubicación, capacidad manufacturera y experiencia industrial en una plataforma capaz no solo de recibir inversiones, sino de generar alrededor de ellas empleo, proveeduría, conocimiento y nuevas capacidades productivas.

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