Propuesta de Ebrard busca fortalecer producción regional para renovar el T-MEC hasta 2052

El titular de Economía sostuvo que el fortalecimiento de las cadenas de suministro regionales permitiría atender una de las principales inquietudes planteadas por la administración estadounidense durante el proceso de revisión del tratado comercial.

“Si queremos reducir el déficit, necesitamos producir más en Norteamérica, es decir, en Estados Unidos, México y Canadá, para no importar tantas cosas”, afirmó Ebrard.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario explicó que la estrategia del gobierno mexicano consiste en fortalecer la producción regional para disminuir la dependencia de importaciones provenientes de otras partes del mundo.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, dio a conocer la propuesta presentada por el Gobierno de México para atender las preocupaciones expresadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ( T-MEC ), luego de que el mandatario estadounidense decidiera no renovar de manera automática el acuerdo comercial debido al déficit que su país mantiene con sus dos principales socios norteamericanos.

MÉXICO PROPONE FABRICAR MÁS INSUMOS ESTRATÉGICOS EN LA REGIÓN

Como ejemplo de la estrategia planteada, Marcelo Ebrard señaló que actualmente México depende en gran medida de proveedores externos para diversos productos considerados estratégicos.

Indicó que el país importa prácticamente toda la penicilina utilizada por el sector salud, además de la mayoría de los insumos empleados en la fabricación de medicamentos y cerca del 90 por ciento de los semiconductores necesarios para diversas industrias.

“¿Cómo producimos de este lado, entre Estados Unidos, México y Canadá? Si no lo resolvemos, nunca vamos a resolver el déficit”, puntualizó durante su intervención.

El funcionario explicó que la propuesta busca incrementar la capacidad manufacturera de la región para reducir las importaciones provenientes de otros mercados y fortalecer la integración económica entre los tres países.

REVISIÓN DEL T-MEC CONTINUARÁ CON MENOS TEMAS PENDIENTES

Marcelo Ebrard destacó que las revisiones periódicas contempladas en el tratado forman parte del funcionamiento normal del acuerdo comercial y aseguró que este mecanismo ha permitido resolver la mayoría de las diferencias entre los socios.

Recordó que durante 2025 el gobierno estadounidense planteó a México un total de 54 asuntos que consideraba necesarios revisar dentro del tratado.

“Este año, hay entre 10 y 11 asuntos que ya nos habían planteado antes”, señaló.

El secretario informó que el próximo 20 de julio una delegación estadounidense encabezada por Jamieson Greer viajará a la Ciudad de México para sostener una reunión con la Secretaría de Economía, en la que se realizará un balance sobre los temas pendientes.

Añadió que el proceso de revisión anual permite disminuir progresivamente el número de diferencias entre los países.

“Nos vamos a ver cada año para hacer esa revisión. Mi previsión sería que este año empezamos, bueno, el año pasado empezamos con cincuenta y cuatro temas, se resolvió la inmensa mayoría. Respecto a lo que nos gustaría mejorar, ellos tienen catorce. Te demuestran esto que te acabo de decir, estas cifras, cómo funciona la revisión anual. Cada vez tienes menos. Porque ni modo que plantees cada año lo mismo que ya resolvimos”, explicó.

EBRARD RESPONDE A CRÍTICAS DE TRUMP SOBRE EL TRATADO

Durante la conferencia también se le preguntó al secretario de Economía por qué Donald Trump ha sostenido en diversas ocasiones que el T-MEC no beneficia a Estados Unidos.

Al respecto, Ebrard respondió que la postura del mandatario estadounidense parte de una evaluación propia sobre el impacto económico del acuerdo.

“Yo pienso que ellos tienen una evaluación en el sentido de que podrían tener más empleos”, comentó.

No obstante, defendió la posición del Gobierno mexicano y afirmó que el tratado comercial ha representado un resultado positivo para la región.

“Ha sido probablemente el tratado más exitoso comercial que se ha firmado en el mundo”, sostuvo.