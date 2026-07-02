Propuesta de Ebrard busca fortalecer producción regional para renovar el T-MEC hasta 2052
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Marcelo Ebrard presentó la estrategia del Gobierno de México para fortalecer la producción regional y atender las preocupaciones de Donald Trump sobre el T-MEC
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, dio a conocer la propuesta presentada por el Gobierno de México para atender las preocupaciones expresadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), luego de que el mandatario estadounidense decidiera no renovar de manera automática el acuerdo comercial debido al déficit que su país mantiene con sus dos principales socios norteamericanos.
Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario explicó que la estrategia del gobierno mexicano consiste en fortalecer la producción regional para disminuir la dependencia de importaciones provenientes de otras partes del mundo.
“Si queremos reducir el déficit, necesitamos producir más en Norteamérica, es decir, en Estados Unidos, México y Canadá, para no importar tantas cosas”, afirmó Ebrard.
El titular de Economía sostuvo que el fortalecimiento de las cadenas de suministro regionales permitiría atender una de las principales inquietudes planteadas por la administración estadounidense durante el proceso de revisión del tratado comercial.
MÉXICO PROPONE FABRICAR MÁS INSUMOS ESTRATÉGICOS EN LA REGIÓN
Como ejemplo de la estrategia planteada, Marcelo Ebrard señaló que actualmente México depende en gran medida de proveedores externos para diversos productos considerados estratégicos.
Indicó que el país importa prácticamente toda la penicilina utilizada por el sector salud, además de la mayoría de los insumos empleados en la fabricación de medicamentos y cerca del 90 por ciento de los semiconductores necesarios para diversas industrias.
“¿Cómo producimos de este lado, entre Estados Unidos, México y Canadá? Si no lo resolvemos, nunca vamos a resolver el déficit”, puntualizó durante su intervención.
El funcionario explicó que la propuesta busca incrementar la capacidad manufacturera de la región para reducir las importaciones provenientes de otros mercados y fortalecer la integración económica entre los tres países.
REVISIÓN DEL T-MEC CONTINUARÁ CON MENOS TEMAS PENDIENTES
Marcelo Ebrard destacó que las revisiones periódicas contempladas en el tratado forman parte del funcionamiento normal del acuerdo comercial y aseguró que este mecanismo ha permitido resolver la mayoría de las diferencias entre los socios.
Recordó que durante 2025 el gobierno estadounidense planteó a México un total de 54 asuntos que consideraba necesarios revisar dentro del tratado.
“Este año, hay entre 10 y 11 asuntos que ya nos habían planteado antes”, señaló.
El secretario informó que el próximo 20 de julio una delegación estadounidense encabezada por Jamieson Greer viajará a la Ciudad de México para sostener una reunión con la Secretaría de Economía, en la que se realizará un balance sobre los temas pendientes.
Añadió que el proceso de revisión anual permite disminuir progresivamente el número de diferencias entre los países.
“Nos vamos a ver cada año para hacer esa revisión. Mi previsión sería que este año empezamos, bueno, el año pasado empezamos con cincuenta y cuatro temas, se resolvió la inmensa mayoría. Respecto a lo que nos gustaría mejorar, ellos tienen catorce. Te demuestran esto que te acabo de decir, estas cifras, cómo funciona la revisión anual. Cada vez tienes menos. Porque ni modo que plantees cada año lo mismo que ya resolvimos”, explicó.
EBRARD RESPONDE A CRÍTICAS DE TRUMP SOBRE EL TRATADO
Durante la conferencia también se le preguntó al secretario de Economía por qué Donald Trump ha sostenido en diversas ocasiones que el T-MEC no beneficia a Estados Unidos.
Al respecto, Ebrard respondió que la postura del mandatario estadounidense parte de una evaluación propia sobre el impacto económico del acuerdo.
“Yo pienso que ellos tienen una evaluación en el sentido de que podrían tener más empleos”, comentó.
No obstante, defendió la posición del Gobierno mexicano y afirmó que el tratado comercial ha representado un resultado positivo para la región.
“Ha sido probablemente el tratado más exitoso comercial que se ha firmado en el mundo”, sostuvo.
EL TRATADO SEGUIRÁ VIGENTE MIENTRAS CONTINÚAN LAS REVISIONES
Marcelo Ebrard explicó que, conforme a la cláusula de revisión establecida en el T-MEC, México, Estados Unidos y Canadá continuarán evaluando el funcionamiento del acuerdo hasta 2036, año en el que concluye el periodo inicialmente pactado.
Sin embargo, aclaró que dentro de ese plazo Estados Unidos puede aprobar en cualquier momento la renovación del tratado, lo que extendería su vigencia por 16 años adicionales.
La presidenta Claudia Sheinbaum coincidió con esta interpretación y señaló que durante el periodo de revisiones existe la posibilidad de resolver las diferencias entre los tres países sin necesidad de abandonar el acuerdo comercial.
En ese sentido, Ebrard consideró que el escenario de una salida inmediata de Estados Unidos del tratado ha perdido fuerza.
“La mayor incertidumbre habría derivado del retiro de Estados Unidos del tratado, cosa que es lo que nos ha preocupado desde que se inició la actual administración. Ese escenario veo que ya no es lo que debemos esperar, lo que debemos esperar es otra cosa”, manifestó.
Recordó además que, en caso de que alguno de los países decidiera retirarse del acuerdo, el tratado establece la obligación de notificar dicha decisión con seis meses de anticipación.
ECONOMÍA PREVÉ MAYORES INVERSIONES PARA MÉXICO
El titular de la Secretaría de Economía afirmó que la continuidad del T-MEC y el fortalecimiento de la integración productiva de Norteamérica representan una oportunidad para incrementar la llegada de inversiones al país.
Señaló que la revisión anual impulsada originalmente durante el primer mandato de Donald Trump no debe interpretarse como un factor de incertidumbre para las empresas, sino como un mecanismo institucional para resolver diferencias comerciales y fortalecer la cooperación económica entre los tres socios.
“Estados Unidos está modificando su relación comercial con todos los países (...) Pienso que México va a tener una oportunidad muy importante estos años para aumentar su importancia y su crecimiento económico”, afirmó.
El funcionario reiteró que el tratado continuará operando bajo las reglas actuales mientras avanzan las negociaciones y los procesos de revisión establecidos entre México, Estados Unidos y Canadá.