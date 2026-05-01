Ratifica Morningstar en BBB calificación de México

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    Ratifica Morningstar en BBB calificación de México
    La SHCP ponderó que para esta ratificación se tomaron en cuenta los esfuerzos del gobierno para combatir la evasión fiscal y aumentar los ingresos. ESPECIAL.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que eso permitirá que las puertas de los mercados financieros sigan abiertas para el gobierno del país.

CDMX .-Aunque identifica presiones de gasto, la calificadora Morningstar DBRS ratificó la nota de deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera y local de México en “BBB”, con perspectiva estable.

Con este anuncio, México mantiene el grado de inversión con las ocho agencias que evalúan su deuda.

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“La perspectiva estable refleja el compromiso del Gobierno de México con la consolidación fiscal y la resiliencia de la economía para enfrentar un entorno externo complejo.

“Esta ratificación permitirá a México continuar accediendo en condiciones favorables a los mercados financieros nacionales e internacionales”, dijo la Secretaría de Hacienda en un comunicado sobre la ratificación de Morningstar.

DBRS destacó la credibilidad del marco de política macroeconómica del País, apoyada por un régimen de tipo de cambio flexible, una regulación bancaria sólida y objetivos de inflación creíbles.

La agencia subrayó que estos elementos, junto con la solidez de las cuentas externas, el tamaño y la diversificación de la economía han permitido al País hacer frente a los retos en un entorno caracterizado por tensiones comerciales y geopolíticas.

Aunque identifica presiones de gasto, la agencia anticipa que la consolidación continúe en 2026 y 2027, lo que permitiría estabilizar la trayectoria de la deuda en los próximos años.

“DBRS destacó los esfuerzos del Gobierno para combatir la evasión fiscal y aumentar los ingresos y anticipó que el incremento en los precios de los energéticos, asociado al conflicto en Medio Oriente, tendrá un impacto fiscal y macroeconómico moderado, como resultado de las acciones del gobierno para estabilizar los precios de los combustibles.

“Sin embargo, también señala que un conflicto prolongado podría generar riesgos adicionales como disrupciones en las cadenas de suministro”, indicó Hacienda.

La agencia anticipa una aceleración de la actividad económica en 2026, a medida que la política monetaria sea menos restrictiva, así como por la fortaleza de las exportaciones y la disipación de incertidumbre en torno al T-MEC.

DBRS subrayó que México se encuentra bien posicionado para aprovechar las oportunidades de relocalización, dada su cercanía con el mercado estadounidense y su apertura comercial.

La calificadora también señaló la fortaleza macroeconómica del País derivada de la composición de la deuda, ya que alrededor del 80 por ciento está denominada en moneda nacional, a tasa fija y con un calendario de vencimientos bien distribuido.

De igual forma, resaltó que el déficit de cuenta corriente es moderado y financiado por la inversión extranjera directa. Asimismo, reconoció que el nivel de reservas internacionales y la Línea de Crédito Flexible con el FMI fortalecen la resiliencia de la economía.

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