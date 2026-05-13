Realizan Feria de Empleo en Saltillo; ofertan 700 vacantes

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    Realizan Feria de Empleo en Saltillo; ofertan 700 vacantes
    En la inauguración participaron representantes de cámaras empresariales, universidades, organismos patronales y autoridades estatales. ESPECIAL.

Entre las ofertas se encontró trabajo para profesionistas, operarios y técnicos

Las 30 empresas que participaron en la Feria de Empleo Saltillo 2026, que se realizó en las instalaciones de la Universidad CNCI, ofertaron 700 vacantes, entre ellas para operarios, técnicos, profesionistas y para jóvenes en su primera oportunidad laboral.

El subsecretario de Empleo de Empleo y Productividad en el Trabajo, José Luis Chapa Reséndez, dijo que el promedio salarial es de 13 mil pesos, pero también hay vacantes de 30 mil, 40 mil y hasta 60 mil pesos.

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Esperaban una asistencia de 500 buscadores de empleo, sin embargo, por la mañana ya habían ingresado 472 personas, por lo que añadió que consideraban que el evento había sido un éxito.

Se informó que ésta es la sexta feria de empleo en el año, en las cinco anteriores el promedio de colocación fue de un 39 a 42%.

Entre las empresas participantes estuvieron Golden Food Servicios, Sonoco, Estafeta Mexicana, Grupo CAR, Lennox, Mundo Joven, Adient Derramadero, Freightliner, Grupo Carso, Tetakawi, la industria hotelera y restaurantera, así como Coparmex Coahuila Sureste y Canacintra Coahuila Sureste, entre otros.

Finalmente dio a conocer que el 22 de mayo se realizará la séptima feria en el municipio de Torreón y a finales de junio regresarán con otra feria de empleo en Saltillo, en este caso, será en las instalaciones de Canacintra.

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