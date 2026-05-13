México: Caen ventas al menudeo de vehículos pesados; crece producción y exportación en abril

La producción total de vehículos pesados en abril de 2025 fue de 11 mil 321 unidades; en el mismo periodo de 2026 fue de 12 mil 306 unidades. La diferencia acumulada (enero-abril) pasó de 52 mil 637 unidades producidas en el periodo citado de 2025 a 41 mil 71 de abril de 2026, representando una variación de -21.97% y la cuarta en términos acumulados en 2026.

En México, las ventas al menudeo de vehículos pesados cayeron 5.5% en abril de 2026 en comparación con el mismo mes de 2025, reportó el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ); al mayoreo, producción y exportaciones crecieron anualmente 19.2, 8.7 y 12% en el cuarto mes de 2026.

Las ventas mensuales por menudeo de vehículos pesados en abril de 2025 fueron de 2 mil 922 unidades, y, comparándose con el mismo mes de 2026 cayeron a 2 mil 761 unidades. Al por mayor, pasaron de 1,984 a 2 mil 364 autobuses en 2026 del periodo citado.

La ventas acumuladas al menudeo en los primeros cuatro meses del 2026 fueron 14 mil 114 unidades, bajando 28.88% con respecto al mismo periodo de 2025; las ventas al mayoreo en el periodo citado de 2026 fueron 8 mil 860 unidades, cayendo 10.63%. Para ambos rubros, las caídas en ventas de abril representan la cuarta ocasión que se hay variaciones negativas.

Las exportaciones aumentaron de 8 mil 964 en abril de 2025 a 10 mil 42 unidades vendidas en el comercio exterior de abril de 2026, según el RAIAVP.

En los primeros cuatro meses de 2026 las exportaciones de vehículos pesados alcanzaron las 41 mil 71 unidades vendidas en la economía internacional, representando una caída de 21.97% con respecto al mismo periodo del 2025. También en este rubro es la cuarta caída consecutiva en las exportaciones acumuladas registradas en 2026.