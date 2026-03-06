Realizarán 1a edición del Taco Fest en colegio de Saltillo

    Realizarán 1a edición del Taco Fest en colegio de Saltillo
    Se contará con una participación de más de 40 stands, la mitad serán profesionales y la otra mitad será de amantes de la cocina. ESPECIAL.

Para este evento se espera una asistencia de mil 200 personas, aunque lo máximo puede ser mil 500

La 1a edición del Taco Fest se estará realizando el próximo 16 de abril en las instalaciones del Colegio Ignacio Zaragoza en Saltillo y será un festival con temática western, se espera una asistencia de 1,200 personas.

En rueda de prensa se presentaron los pormenores del evento, ahí se destacó que el Taco Fest es un evento gastronómico y de convivencia que celebra está tradición mexicana, además de que está organizado por la Sociedad de Alumnos de Preparatoria.

Más que un festival de comida, será un espacio de encuentro para la comunidad, donde se promoverá la participación, el trabajo en equipo y el espíritu emprendedor de los estudiantes, en un ambiente familiar, festivo y lleno de sabor.

Para el concurso se contará con las categorías del Mejor Taco de Bistec, Mejor Taco al Pastor y se abrirá una categoría para el Mejor Taco Libre, este último será de cualquier proteína o ingrediente; asimismo se tendrá categoría profesional y amateur.

“Será un reto para todos los jueces que participemos en este evento porque parece sencillo hablar un taco, pero es una de las preparaciones que nos identifican como mexicanos y tiene su complejidad; desde la elaboración de la tortilla, cómo se va a preparar el guiso, cómo se va a presentar y estamos seguros que nos vamos a encontrar con muchas sorpresas en el evento”, indicaron.

Para el púbico, el costo del boleto será en el caso de los niños de hasta los 12 años de entre cien y 150 pesos, para quienes tengan más de 12 años el costo del boleto será de 250 pesos.

Finalmente se indicó que la derrama económica esperara es de 150 mil pesos, recursos que se utilizarán para financiar proyectos para los estudiantes, además de acciones sociales y actividades que impulsen el desarrollo integral como estudiantes.

