Registra Nasdaq su mayor baja mensual desde marzo de 2025

NUEVA YORK.-El Nasdaq, con gran peso del sector tecnológico, perdió este viernes un 2.86%, siendo su peor desempeño en un solo día desde junio y su mayor baja porcentual mensual desde marzo de 2025.

El Dow Jones, de las principales empresas, bajó 572 puntos, o un 1.1%, mientras que el S&P 500 descendió un 1.8%.

Los tres principales índices bursátiles cerraron la semana con pérdidas. El S&P 500 acumuló una baja de 0.58%, el Nasdaq cayó 2% y el Dow Jones cedió un 0.85%.

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En octubre, el índice ampliado perdió un 0.94%; el Nasdaq retrocedió 5.3%, su mayor baja mensual desde marzo de 2025; mientras que el Dow Jones subió un 1.7%.

La presión vendedora se intensificó durante la sesión de la tarde, a medida que los inversionistas retiraban su dinero de cara al final del mes y ante las polémicas elecciones de mitad de mandato de la próxima semana.

El desplome del sector tecnológico fue provocado por los resultados trimestrales de Intel y Amazon, publicados al cierre de la jornada del jueves, los cuales no cumplieron con las expectativas.

Las acciones de compañías de semiconductores registraron caídas pronunciadas, lo que llevó al índice Philadelphia SE Semiconductor a cerrar el mes con pérdidas.

“Se puede decir que esta semana, y no solo hoy, ha girado en gran medida en torno al futuro de la IA: qué forma tomará, si ofrecerá un retorno de la inversión positivo y, de ser así, con qué rapidez”, señaló Oliver Pursche, vicepresidente sénior de Wealthspire Advisors en Nueva York.