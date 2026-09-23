Registro Coahuila 380 mdd en Inversión Extranjera Directa en segundo trimestre del año

Un total de 380.0 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED), fue lo que recibió Coahuila al segundo trimestre de este año, así lo dio a conocer la Secretaría de Economía Federal.

Recientemente a nivel nacional, dieron a conocer que en el país fueron 34,967.5 millones de dólares los que se recibieron de IED al 2T26, de ellos, 24,503 mdd al primer trimestre y 10,464 millones de dólares en el segundo trimestre.

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En el caso específico de Coahuila, de acuerdo al historial de las cifras originales publicadas al segundo trimestre de cada año por la SE Federal, del 2018 al 2026, la cifra más alta se registró en 2023 con 1,189.5 millones de dólares y la más baja con la que cerró en ese período este año.

Mientras que el historial completo de 2018 a 2026 al segundo trimestre de cada año en Coahuila destaca que fueron 1,105.9 mdd en 2018, 721.1 mdd en 2019, 623.7 mdd en 2020, 963.3 mdd en 2021, 569.3 mdd en 2022, 1,189.5 mdd en 2023, 392.0 en 2024, 845.1 mdd en 2025 y lo 380.0 millones de dólares al segundo trimestre de 2026.

A nivel nacional ya se dio a conocer que el Top 5 en captación de IED al primer semestre de 2026 fueron la Ciudad de México con 16,882 millones de dólares, Nuevo León con 3,712 mdd, Estado de México con 2,114 mdd, Baja California con 1,406 mdd y 9,130 millones de dólares en el resto de las entidades federativas.

La industria fabricante fue la principal receptora de IED al primer semestre del año con 13,482 mdd que representó el 38.6% del flujo total y un incremento de 9.3% contra el mismo periodo de 2025; le siguió el sector de servicios financieros y de seguros con 10,150 mdd, equivalentes al 29.0% del total, transportes y almacenamiento con 2,650 mdd.