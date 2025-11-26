Reporta Coparmex dos casos de extorsión a transportistas en carreteras de México

Dinero
/ 26 noviembre 2025
    Reporta Coparmex dos casos de extorsión a transportistas en carreteras de México
    Fue hoy que se dio a conocer que el 82% de robos a transportistas presentaron algún tipo de violencia, y al menos en ocho de cada 10 asaltos de carga se materializó algún tipo de conducta violenta. FOTO: ESPECIAL.

Fue en la CDMX y el Bajío donde se les solicitó pagar una cuota económica a cambio de poder seguir con su camino

Dos casos de extorsión en carreteras son los que se han reportado en los últimos seis meses a Coparmex Coahuila Sureste; uno de ellos fue en la Carretera a México y otro más en la Carretera al Bajío, señaló Alfredo López Villarreal.

El presidente de Coparmex Coahuila Sureste indicó que eran unidades que transportaban autopartes, asimismo, informó que la forma en la que operan es detener al transporte y pedir algún tipo de cuota para dejarlos seguir su camino, por lo que se establece un canal de comunicación para que depositen una cuota.

TE PUEDE INTERESAR: Incendio en Hong Kong arrasa con complejo residencial: se estiman 36 muertos y 279 extraviados

Aunque dijo desconocer el monto de recursos que se pagó para que las unidades continuarán trabajando, justificó que de no haberlo hecho, hubieran llevado no solo la unidad, sino también el contenido y lo que conlleva la integridad física del operador; mientras que en la región no tienen reportes de robos.

Asimismo en el caso de las cifras que se manejan a nivel nacional, comentó que son 7 u 8 casos de extorsión los que se presentan por cada 10 socios.

En otros temas, en el caso de los bloqueos que se presentaron en las carreteras, Alfredo López, comentó que hasta ahorita no han tenido afectaciones y aunque en Coahuila no se ha realizado ningún bloqueo a las carreteras, el bloqueó de éstas en las de Occidente y el Bajío afecta a la cadena de suministro que tiene las principales empresas en la región.

Espera dijo que lleguen a un dialogo y que existan resultados porque como empresarios transportistas no los han visto, ya que viven todos los días con el mayor problema como es la extorsión.

Temas


Economía
delitos
transportistas

Localizaciones


Coahuila

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El documento preliminar detalló los alcances de diseño, estudios y obras que conformarán la terminal de Saltillo y las estaciones de Ramos Arizpe, Derramadero y García.

Saltillo concentrará la mayor oferta comercial en nuevas estaciones del tren a Nuevo Laredo
Jiménez Salimas destacó la creación de la Fiscalía de las Mujeres y los Niños y la Policía Violeta.

Impulsa Gobierno de Coahuila plan para tener mujeres empoderadas, seguras y felices
Las familias estadounidenses se reúnen hoy para celebrar el Día de Acción de Gracias, aunque muchas se ven obligadas a preparar una cena más austera debido al aumento en el precio de algunos ingredientes.

¿Un pavo sin guarnición? Incremento de los precios desluce la cena de Acción de Gracias en EU
La obra musical busca preservar el legado de Blanca y su compromiso con la justicia y la búsqueda de desaparecidos.

Saltillo: homenajean la labor social de Blanca Isabel Martínez Bustos con composición musical (video)
true

¡Basta! La mal llamada 4T será arrollada por el presente y el futuro
Entender cómo nació Thanksgiving permite darle sentido a una tradición que ha sobrevivido por siglos.

Thanksgiving: el verdadero origen de una tradición que marcó a Estados Unidos
Caravana

Caravana
true

Patrullajes o apantallajes y la madrina ladina de SPGG. Episodio 2