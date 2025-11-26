Reporta Coparmex dos casos de extorsión a transportistas en carreteras de México

Dos casos de extorsión en carreteras son los que se han reportado en los últimos seis meses a Coparmex Coahuila Sureste; uno de ellos fue en la Carretera a México y otro más en la Carretera al Bajío, señaló Alfredo López Villarreal.

El presidente de Coparmex Coahuila Sureste indicó que eran unidades que transportaban autopartes, asimismo, informó que la forma en la que operan es detener al transporte y pedir algún tipo de cuota para dejarlos seguir su camino, por lo que se establece un canal de comunicación para que depositen una cuota.

Aunque dijo desconocer el monto de recursos que se pagó para que las unidades continuarán trabajando, justificó que de no haberlo hecho, hubieran llevado no solo la unidad, sino también el contenido y lo que conlleva la integridad física del operador; mientras que en la región no tienen reportes de robos.

Asimismo en el caso de las cifras que se manejan a nivel nacional, comentó que son 7 u 8 casos de extorsión los que se presentan por cada 10 socios.

En otros temas, en el caso de los bloqueos que se presentaron en las carreteras, Alfredo López, comentó que hasta ahorita no han tenido afectaciones y aunque en Coahuila no se ha realizado ningún bloqueo a las carreteras, el bloqueó de éstas en las de Occidente y el Bajío afecta a la cadena de suministro que tiene las principales empresas en la región.

Espera dijo que lleguen a un dialogo y que existan resultados porque como empresarios transportistas no los han visto, ya que viven todos los días con el mayor problema como es la extorsión.