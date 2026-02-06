Reportan ventas atípicas en algunas marcas de vehículos ligeros en Saltillo

Mientras que a nivel nacional en enero se reportaba un crecimiento de 8.7% en las ventas de vehículos ligeros, a nivel local hay agencias que presentaron los mismos números del año pasado y otras no presentaron las ventas que esperaban en los meses de diciembre-enero.

La gerente de la agencia BYD en Saltillo, Patricia Valdés, indicó que enero estuvo muy tranquilo y diciembre fue un mes muy atípico, presentó una disminución en ventas en comparación a lo que se venía vendiendo.

“Creo que el mercado aquí de Saltillo en lugar de dejar el recurso en su mismo estado, dentro de su misma ciudad, los clientes consideran que en Monterrey es más barato”, dijo.

Agregó que a nivel nacional la planta manda una cuota comercial de bonos, la diferencia puede que Monterrey por volumen (allá una agencia puede vender 140 unidades al mes y aquí la mitad) tiene un mayor apalancamiento; sin embargo, se pronunció porque el recurso se quede aquí y no se vaya a otro estado.

GAC MOTOR

En el caso de la agencia GAC Motor, Mari José Villegas, quien está en el área de recepción y ventas en línea, comentó que en el mes pasado unas 57 personas visitaron el área de piso y se concretaron 27 ventas, por lo que los números fueron similares a los del mismo mes del año pasado; asimismo el promedio de ventas son de 25 a 30 unidades.