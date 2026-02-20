Restaurantes en México prevén alza anual de hasta 4 % por el Mundial; esperan incremento de empleo temporal

CDMX.- La industria de restaurantes en México anticipa en 2026 un crecimiento de hasta 4% con el Mundial de Fútbol como detonador de consumo, aunque con el principal reto de conseguir y retener personal en un mercado laboral con vacantes estructurales, según expusieron líderes del sector.

Sin embargo, las expectativas de crecimiento para la industria difieren por fuente sobre el torneo que tendrá partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El sector espera un impulso por el Mundial, aunque con beneficios acotados y concentrados, pues México albergará solo 13 partidos.

De acuerdo a Claudia Ramírez del Palacio, presidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) se espera que en los dos meses del Mundial un incremento de hasta un 2%.

En tanto, estimó que, al cierre de 2026, la industria presente un avance anual cercano a 4% a nivel nacional.

“Con todas estas iniciativas, el Mundial, los días festivos, sí estamos muy optimistas en que vamos a tener un gran desempeño dentro de la industria restaurantera”, afirmó.

No obstante, Hugo Vela, presidente de la Asociación Mexicana de Restaurantes, proyectó que el sector podría crecer “no más allá del 1%”.

Lo anterior, debido a la presión sobre el gasto de la clase media y a que el aumento del salario mínimo no se ha replicado en salarios medios, lo que reduce el dinero disponible para comer fuera.

El sector estima que habrá de 2.5 a 3 millones de visitantes, frente a una estimación oficial de 5 millones de la Secretaría de Turismo federal, que consideraron “optimista”.

Asimismo la representante de Canirac citó un estudio de la firma Deloitte que estima una derrama adicional en gastronomía de 562 millones de dólares, equivalente a 1.8% de la venta anual total de la industria, con mayor impacto en las tres ciudades sede.

En ese sentido explicó que el 30% del gasto que genera un turista cuando está de visita en el país se destina a la oferta gastronómica, por lo que esperó que el Mundial también sea solo el pretexto para visitar otros destinos o volver después.

Por otro lado, Hugo Vela advirtió que la demanda de empleos temporales alrededor del evento puede atraer a muchos trabajadores para restaurantes, justo cuando la industria necesita operar con “el 100% de las plantillas cubiertas” para atender el incremento de comensales y mantener estándares de servicio.

DÉFICIT DE PUESTOS Y CAPACITACIÓN

Al momento la Asociación Mexicana de Restaurantes, ha informado que la industria emplea a más de 2.5 millones de personas de forma directa.

No obstante, destaca que “prácticamente todos los restaurantes” cubren solo 80% de su plantilla, mientras el sector enfrenta un déficit de 500 mil puestos.

Explicó que en las pequeñas y medianas empresas del ramo, la rotación anual supera 100% y puede llegar a 180%, mientras que “en el mejor de los casos” ronda el 50%.

El mismo diagnóstico identifica un cambio generacional en las preferencias laborales: jóvenes de la generación Z y millennials “no” quieren horarios largos ni trabajar fines de semana, situación que obliga a los restaurantes a buscar esquemas más flexibles para atraer talento.

Ante ello el sector apuesta por capacitación, con cursos de hospitalidad, protocolos internacionales y refuerzo de inglés para atender el trabajo que se generará durante la celebración del Mundial y la demanda que éste generará.