Saltillo será sede de evento nacional automotriz: se convocará a 500 profesionales en el ramo

Saltillo será sede del Encuentro Nacional de Proveedores del Sector Automotriz en abril de 2026.

El director de la OCV Saltillo, Raúl Rodarte Leos, indicó que este es un evento organizado por el Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila (CIAC) y la ANAPSA (Agencia Nacional de Proveedores del Sector Automotriz), aunque falta por definir la fecha.

Para este evento se está convocando a 400 ó 500 profesionales en el ramo automotriz y de autopartes, asimismo es un evento que este año se realizó en León, Guanajuato, mientras que para el evento de 2026 levantó la mano el CIAC y obtuvo la sede del evento.

Es un evento que incluye un día y medio de conferencias, así como una exposición de stands del 80 al cien, además de que contempla una serie de visitas guiadas a empresas del giro automotriz.

Finalmente comentó que este viernes se tiene una visita de inspección de los diferentes recintos que pueden ser sede del evento para de ahí seleccionar a uno, lo mismo pasará con los hoteles, se verá cual será sede del encuentro.