SAT fiscalizará a través de agentes aduanales; les pedirá que se conviertan en inspectores

MONTERREY.-A partir del 1 de enero, los agentes aduanales se transformarán en “agentes fiscalizadores” del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en México, advirtió Roberto Modesto, socio de comercio exterior de la consultoría Deloitte.

Señaló que los cambios previstos en la Ley Aduanera aprobados desde el 9 de septiembre obligan a los agentes aduanales a verificar expedientes de comercio exterior con conceptos y documentos antes inexistentes como las facturas electrónicas de cada compra de importación y hasta verificar físicamente que sus clientes sean una empresa existente.

TE PUEDE INTERESAR: Gas Bienestar lleva tres años con ingresos a la baja

“La diferencia ahora será que el SAT obliga al agente aduanal a ir más allá de la documentación aduanera para revisar que los importadores o exportadores tengan contratos y pagos de impuestos en regla y que no aparezcan en la lista del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación (que identifica a empresas factureras)”.

Advirtió que el agente aduanal ahora deberá constatar que si se trata de una empresa maquiladora cuente efectivamente con un contrato de maquila o si compra o vende mercancías que cuente con los contratos para compra o venta con clientes y proveedores.

Los agentes aduanales serán mucho más estrictos de lo que ya eran ante el temor de que la autoridad les cancele su patente cuya vigencia ahora es de 20 años susceptible de renovación por un periodo similar con certificación cada tres años para mantenerla activa, cuando hasta ahora no había vigencia.

“Hay un incremento generalizado de multas y sanciones, un ejemplo es que hay multas en la Ley Aduanera que son un rango del 70% al 100% del valor de las mercancías, pero en algunos casos ese rango aumenta a niveles de entre 250% y 300%”, afirmó.

“El porcentaje de recaudación del SAT en materia de comercio exterior es de los que tienen más incremento en ISR, así como en IVA y en los distintos rubros, pues mientras en otros renglones es razonable en comercio exterior llega a niveles de 60%”.