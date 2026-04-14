Se agotan entregas de crudo de Ormuz y en un mes se vería el impacto económico

El diario británico indicó que se espera que los últimos barcos que cruzaron el Estrecho antes de que comenzara la guerra con Irán, el 28 de febrero, lleguen a su destino en Malasia y Australia el 20 de abril, intensificando la crisis de suministro que se extiende por toda Asia.

Los últimos petroleros que atravesaron el Estrecho de Ormuz antes del estallido de la guerra llegarán a las refinerías en los próximos días, en un momento crucial que, según advierten los analistas, podría provocar escasez física en Europa y Estados Unidos en cuestión de semanas, señaló el Financial Times (FT).

Las refinerías asiáticas han adquirido un número récord de cargamentos de crudo que normalmente se habrían enviado a Europa y Estados Unidos, y los analistas advierten que las refinerías de algunos de los países más ricos del mundo también podrían sufrir escasez próximamente, destacó la publicación.

”El impacto llegará a Occidente en un mes, cuando todos los cargamentos asiáticos adquiridos abandonen la Cuenca del Atlántico”, declaró Nic Dyer, analista de Energy Aspects.

”Las refinerías de Europa y Estados Unidos también tendrán que reducir su producción a partir del próximo mes para compartir las consecuencias de la escasez”.

Dyer explicó que las refinerías asiáticas están reduciendo sus operaciones debido a problemas para acceder a suficiente crudo.

La mayoría de los envíos a Asia previos a la guerra, que obtiene cerca del 80% de su crudo de Medio Oriente, cesaron alrededor del 1 de abril.

Según JPMorgan, los últimos envíos a Estados Unidos previos a la guerra finalizarán esta semana, mientras que los destinados a África ya habían llegado el 10 de abril. Dinamarca recibió su último cargamento de combustible para aviones procedente de Kuwait el fin de semana, informó el banco de Wall Street.

En la última semana han surgido señales de creciente tensión en el mercado físico, con precios para cargamentos de entrega inmediata que se han disparado muy por encima de los contratos a futuro.

El crudo Forties Blend, procedente del Mar del Norte, alcanzó casi los 135.33 dólares por barril ayer, superando los máximos alcanzados en vísperas de la crisis financiera de 2008, según datos de LSEG.

Kurt Barrow, jefe de análisis de mercados de petróleo crudo en S&P Global Energy, dijo que “el Estrecho de Ormuz sigue prácticamente cerrado y no está claro cómo volverá a la normalidad. Los barriles físicos permanecen bloqueados en el Golfo Pérsico y el riesgo de que un barco entre al Golfo para cargar es aún mayor”.

Por su parte, México podría enfrentar una crisis de suministro de combustibles y presión fiscal que afectarían las finanzas públicas y la economía nacional si no se implementan planes de contingencia ante un eventual fracaso diplomático para reabrir el Estrecho de Ormuz, derivado del conflicto entre EU e Irán, consideraron especialistas.