Se estanca venta de vivienda de 4 a 6 millones de pesos: AMPI; enfrenta segmento menor demanda

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    Se estanca venta de vivienda de 4 a 6 millones de pesos: AMPI; enfrenta segmento menor demanda
    Eunice Sánchez, coordinadora de la Región 5 Centro-Norte de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI). REBECA RAMÍREZ

Este segmento representa entre 60 y 70 por ciento de la vivienda que actualmente se construye

Durante el segundo trimestre del año se presentó un estancamiento en la venta de vivienda con precios de entre 4 y 6 millones de pesos, reconoció la coordinadora de la Región 5 Centro-Norte de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Eunice Sánchez, quien señaló que este segmento representa entre 60 y 70 por ciento de lo que actualmente se construye.

Explicó que, mientras durante el segundo trimestre de 2025 las ventas registraban un comportamiento ágil, en el mismo periodo de 2026 se ha observado una menor movilidad, particularmente en las viviendas de mayor precio.

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“Esas son las (viviendas) que se han estancado. Si bien hay vivienda de 2 a 2.5 millones de pesos que tiene mayor movilidad en el mercado, las que sí impactan en la venta rápida son las de 4.5, 5 o hasta 6 millones de pesos”, aseguró.

De acuerdo con estudios realizados por el sector, la menor movilidad de este segmento estaría relacionada con incrementos de entre 8 y 10 por ciento en los precios. Además, quienes cuentan con presupuestos de este nivel suelen ser familias o inversionistas que analizan con mayor detenimiento la adquisición, debido al monto que representa.

Sánchez explicó que una vivienda de este costo implica mayores compromisos en capacidad de pago, particularmente cuando se adquiere mediante créditos con plazos de entre 15 y 20 años. A esto se suma que los compradores suelen evaluar aspectos como la ubicación del fraccionamiento, amenidades, acabados y características de la propiedad.

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También señaló que el encarecimiento de la tierra y de los arrendamientos ha contribuido al aumento en el precio de las propiedades. Aunque la inversión industrial favorece la generación de empleos y la actividad económica, también incrementa la presión sobre el mercado de vivienda.

Finalmente, comentó que durante este año los mayores incrementos se han registrado en los costos de construcción de vivienda terminada, mientras que los precios de los terrenos han mostrado mayor estabilidad.

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