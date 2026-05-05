Se han contratado a 500 trabajadores hasta el momento para las obras del Tren Saltillo-Nuevo Laredo: CTM
Tereso Medina Ramírez comentó que “en el pico de crecimiento van a ser hasta 3 mil 500 trabajadores” contratados para esta macro-obra; aseguró vigilar temas Consar y AHMSA
Se mantiene en 500 el número de trabajadores que hasta ahora se han contratado para el tren de pasajeros así lo dio a conocer el secretario general de la CTM, Tereso Medina Ramírez, asimismo Coahuila mantiene la preferencia en proveeduría y trabajadores.
Soldadores, albañiles y trabajadores para el acarreo de materiales son los que se han contratado en este primera fase.
“Además tengo entendido que el presupuesto del tren de pasajeros todavía no reciben el porcentaje que se requiere para poder aumentar, pero muy pronto, en el pico de crecimiento van a ser hasta 3 mil 500 trabajadores”, aseguró.
También dejó claro que en las proveedurías y en los trabajadores se dará preferencia a Coahuila, asimismo añadió que en coordinación con la Secretaría del Trabajo están construyendo una bolsa de trabajo para preguntarle a la empresa Carso el perfil de los trabajadores para localizarlos en la entidad a través de las bolsas de trabajo y ferias de empleo, por ello, solo lo que no tenga la entidad vendrá de otros estados.
Finalmente comentó que tienen dos objetivos, uno es la construcción de la vía del tren y otra, la construcción de los polos de desarrollo que vienen con las estaciones, aunque esto último todavía está en licitación y no saben que empresa ganará.
LOCARIZARÁN 17 MILLONES DE CUENTAS INDIVIDUALES DE TRABAJADORES
Medina Ramírez habló también sobre una reunión que sostuvo con el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Julio César Cervantes Parra, en el que se habló de la existencia de más de 17 millones de cuentas individuales no registradas, por lo que participarán activamente en la localización de los titulares de las mismas.
“Vamos a trabajar unidos con los sindicatos, federaciones y confederaciones y vamos a preguntarle al Seguro Social, para poder buscar donde están nuestros compañeros, qué hacen y dónde están esas cuentas, por lo pronto, estamos tranquilos, sí está el dinero, sí está resguardado y si ésta administrado, está en la Bolsa de Valores y si tiene rendimientos, estaremos muy vigilantes de ese dinero de los trabajadores”.
PIDEN ELIMINACIÓN DE IMPUESTOS A PRESTACIONES
Medina Ramírez señaló que se debe buscar algún camino que lleve a la liberación del impuesto de los salarios del pago de tiempo extra, toda vez que luego las y los obreros dicen que no quieren trabajar tiempo extra por el impuesto que se les descuenta.
“También es muy importante que está liberación de impuestos sea por el pago de vacaciones, de aguinaldos y la participación de utilidades porque ya se pagó el Impuesto Sobre Producto del Trabajo y no se puede pagar impuesto sobre impuesto”, dijo.
Agregó que está ruta llevaría a los sindicatos y empresarios a mejorar la negociación colectiva y a proteger el salario real de los trabajadores.
Medina Ramírez también habló de que se revise el monto independiente de recuperación nacional, porque cumplió su ciclo y así quedar nada más con los aumentos a los salarios, dándole fuerza a la negociación colectiva. En el caso del subsidio al empleo, comentó que el salario creció y lo desfasó, por ello, pidió medidas para aumentarlo, asimismo pidió que en México exista un seguro de desempleo.
LA PROBLEMÁTICA DE AHMSA Y LA SEGURIDAD SOCIAL
En el caso de los trabajadores de AHMSA, comentó que si ellos solicitan la orientación y opinión de la CTM estarán de su lado, añadió que el principal problema de la empresa en sus liquidaciones es la liquidación en contratación colectiva, además los trabajadores que se emplearon en AHMSA no pueden emplearse en otra empresa por el tema del régimen de seguridad social.
“Aquí lo que se trata es hacer un acuerdo con el Seguro Social para que busquemos una forma de que no se les impida trabajar en otra industria porque al final del camino es mano de obra calificada”, aseguró.