Se han contratado a 500 trabajadores hasta el momento para las obras del Tren Saltillo-Nuevo Laredo: CTM

Soldadores, albañiles y trabajadores para el acarreo de materiales son los que se han contratado en este primera fase.

Se mantiene en 500 el número de trabajadores que hasta ahora se han contratado para el tren de pasajeros así lo dio a conocer el secretario general de la CTM, Tereso Medina Ramírez , asimismo Coahuila mantiene la preferencia en proveeduría y trabajadores.

“Además tengo entendido que el presupuesto del tren de pasajeros todavía no reciben el porcentaje que se requiere para poder aumentar, pero muy pronto, en el pico de crecimiento van a ser hasta 3 mil 500 trabajadores”, aseguró.

También dejó claro que en las proveedurías y en los trabajadores se dará preferencia a Coahuila, asimismo añadió que en coordinación con la Secretaría del Trabajo están construyendo una bolsa de trabajo para preguntarle a la empresa Carso el perfil de los trabajadores para localizarlos en la entidad a través de las bolsas de trabajo y ferias de empleo, por ello, solo lo que no tenga la entidad vendrá de otros estados.

Finalmente comentó que tienen dos objetivos, uno es la construcción de la vía del tren y otra, la construcción de los polos de desarrollo que vienen con las estaciones, aunque esto último todavía está en licitación y no saben que empresa ganará.

LOCARIZARÁN 17 MILLONES DE CUENTAS INDIVIDUALES DE TRABAJADORES

Medina Ramírez habló también sobre una reunión que sostuvo con el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Julio César Cervantes Parra, en el que se habló de la existencia de más de 17 millones de cuentas individuales no registradas, por lo que participarán activamente en la localización de los titulares de las mismas.

“Vamos a trabajar unidos con los sindicatos, federaciones y confederaciones y vamos a preguntarle al Seguro Social, para poder buscar donde están nuestros compañeros, qué hacen y dónde están esas cuentas, por lo pronto, estamos tranquilos, sí está el dinero, sí está resguardado y si ésta administrado, está en la Bolsa de Valores y si tiene rendimientos, estaremos muy vigilantes de ese dinero de los trabajadores”.

PIDEN ELIMINACIÓN DE IMPUESTOS A PRESTACIONES

Medina Ramírez señaló que se debe buscar algún camino que lleve a la liberación del impuesto de los salarios del pago de tiempo extra, toda vez que luego las y los obreros dicen que no quieren trabajar tiempo extra por el impuesto que se les descuenta.