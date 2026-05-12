Se han reservado alrededor del 10% de los cuartos-noche en Saltillo para Copa Mundial

Hasta ahora para junio, mes en que se realizará la Copa Mundial de Futbol, el presidente de la OCV Saltillo, Enrique López Aguirre, indicó que se tiene una reservación de 5 a 10%, lo que equivale a cuatro mil cuartos-noche.

De acuerdo al World Cup Index para la FIFA 2026, Monterrey tiene un 62% de incremento en demanda contra el año anterior y son de ciudades de Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur y España; por lo que en Monterrey ya comienzan a tener reservaciones.

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Sin embargo, “Saltillo todavía está lento, alrededor de 5 a 10% de reservaciones”, aunque la expectativa es que repunte, pero esto se conocerá conforme se vaya avanzando, por lo que si va muy bien llegará a una ocupación hotelera de 70 a 80%, cuando lo normal ese mes es un 60%.

Aunque hasta hoy se tienen reservadas 4 mil cuartos-noche de hotel para junio, López Aguirre indicó que la expectativa es llegar a los 30 mil cuartos noche para el mundial.

Asimismo de esas reservaciones para junio, son principalmente de grupos que no realizaron ese mes sus eventos en Monterrey, y mejor optaron por llevarlos a cabo en Saltillo.

En relación a las tarifas hoteleras comentó que no hay tarifas negociadas para el mundial, esto con el objetivo de no desplazarlos a otras ciudades.

CAPACITACIÓN

En la capacitación que se ha estado impartiendo al personal que labora en la cadena de valor del turismo, la encargada de la Secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos, Martha Moncada, indicó que de la meta de 70 mil personas capacitadas, actualmente llevan 50 mil, lo que representa un avance del 80%.

Recordó que dos semanas antes de que iniciara el periodo vacacional de Semana Santa iniciaron con la capacitación para el mundial, el personal que ha estado participando son aquellos que tienen primer contacto con el turista como son hoteleros, restauranteros, tour operadores, policía turística o normal, así como choferes de taxis y plataformas, entre otros.

La capacitación va dirigida a la atención en el servicio, así como en los atractivos turísticos de la zona donde se encuentran y también a través de la aplicación de Level Up de Inspira, se les capacita también en el idioma ingles, esto último se realiza vía internet y les permite mejorar su nivel de inglés.