Se mantiene caída de producción y exportación de vehículos pesados en México

La producción y exportación de vehículos pesados en México presentó en noviembre una caída anual de -28.0% y -21.9%, respectivamente, mientras que las ventas al menudeo descendieron -43.2% y al mayoreo en -56.9%.

De acuerdo al Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP) del INEGI, la producción en noviembre fue de 13,108 unidades y una exportación de 10,367 unidades; mientras que las ventas al menudeo fueron de 2,874 unidades y al mayoreo de 2,809.

En el periodo enero-noviembre la producción fue de 126,407 vehículos pesados y representó una disminución de -36.0% con respecto al mismo lapso de 2024, mientras que las exportaciones fueron de 103,404 unidades, lo que representó una variación de -30.5%.

Cabe destacar que Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de vehículos pesados con un 94.4% del total, esto representa a 97,582 unidades.

En el caso de las ventas al menudeo, en noviembre fueron 2025 fueron 2,874 unidades contra 5,050 del mismo mes de 2024; mientras que en el periodo enero-noviembre 2025 fueron 2,874 unidades contra 5,059 del mismo mes de 2024, lo que significó una disminución de -43.19%.

En cuanto a las ventas al mayoreo del mes de noviembre fueron 2,809 unidades contra 6,521 del mismo mes de 2024, lo que significó una disminución de -56.92%, mientras que en el periodo enero-noviembre fueron 27,175 unidades contra 58,331 del mismo periodo de 2024, lo que se traduce en una variación de -53.41%.

MARCAS

En producción las únicas marcas que presentaron un crecimiento en el mes de noviembre en su comparativo anual fueron Dina con 107.1 y Foton 64.0%, asimismo las marcas donde se presentó una disminución fue en Freightliner -24.7%, Hino -63.3%, International -25.3%, Isuzu -2.7%, Kenworth -51.9%, Mercedes Benz Autobuses -51.3%, Volkswagen Camiones y Autobuses –76.5% y Volvo Buses -53.8%.

En el periodo enero-noviembre ninguna marca registró un saldo positivo en su producción, todos fueron negativos, en Dina fue -9.3%, Foton -21.3%, Freightliner -32.8%, Hino -59.6%, International -43.8%, Isuzu -13.8%, Kenworth -29.0%, Mercedes Benz Autobuses -40.9%, Volkswagen Camiones y Autobuses -60.4% y Volvo Buses -27.5.

En el caso de las exportaciones, el comportamiento fue negativo, tanto en su comparativo anual de noviembre como en el del periodo enero-noviembre según el reporte presentado por el INEGI.

En su comparativo anual en noviembre las exportaciones de Freightliner presentaron una caída de -19.1% y en el periodo enero-noviembre -27.8%, International fue -23.3% y -38.3%, Kenworth -47.4% y -11.1%, Volvo Buses -100.0 y -87.8%.