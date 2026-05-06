Se mantiene Nissan como líder en venta de vehículos en México: AMDA

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    Se mantiene Nissan como líder en venta de vehículos en México: AMDA

Informó que de las 500 mil 512 unidades vendidas, el 17.3% correspondió a esta marca y seguida por General Motors y Volkswagen

Durante el primer trimestre del año, Nissan se mantuvo como líder en la venta de vehículos en México, seguido por General Motors y Volkswagen, según la información presentada por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores.

La AMDA dio a conocer que en abril se vendieron 500,512 unidades y de ellas, correspondió a Nissan el 17.3%, seguida por General Motors con el 13.2% y Volkswagen con el 11%, después de ellos están Toyota con el 8.1%, KIA con el 7.2%, Mazda con el 6.6%, Stellantis con el 6.5%, MG Motor con el 3.7%, Hyundai con el 3.3%, Ford con el 3.2% y Otros con el 19.8%.

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También aclaran que en el caso del Grupo Volkswagen se está considerando a las marcas de Audi, Bentley, Porsche, Seat y Volkswagen, mientras que en el caso de Stellantis se incluye a Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Peugeot y Ram.

Otros datos que compartieron ya con base a la información publicada por el INEGI, es que en abril de 2026 la venta de vehículos ligeros nuevos fue de 118,859 unidades, 8.6% mayor que al número de unidades comercializadas en abril 2025.

En el periodo enero-abril fueron esas 500,512 mil unidades, lo que representó un avance de 4.8%.

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