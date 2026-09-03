Se mantiene Nissan como líder en ventas de México

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) dieron a conocer con cifras publicadas por el Inegi, que en agosto la venta de vehículos ligeros nuevos fue de 129 mil 479 unidades, un 2.3% mayor al número de unidades comercializadas en agosto de 2025.

Durante el periodo enero-agosto 2026, Nissan se mantuvo como líder en la venta de vehículos ligeros en el país con el 17% del mercado total, seguido por General Motors (GM) con el 12.8% y Volkswagen (VW) con el 11.0%.

En el periodo enero-agosto 2026 se registraron 1 millón 014 mil 832 vehículos ligeros nuevos vendidos, lo que representó un avance de 4.7% con respecto a lo reportado durante el mismo periodo de 2025.

Después de Nissan, GM y VW, las marcas que siguen en la venta de vehículos ligeros en el periodo enero-agosto 2026, fueron Toyota con 8.3%, KIA 7.2%, Mazda 6.9%, Stellantis 6.6%, Hyundai 3.6%, MG Motor 3.5%, Ford 3.4% y Otros 19.6%.

De esas marcas las que presentaron crecimiento en su comparativo anual fueron General Motors con 2% (130 mil 112 unidades ene-agos 2026 vs 127 mil 521 en el mismo periodo de 2025), VW 3.2% (111 mil 875 vs 108 mil 420), Toyota 4.5% (84 mil 073 vs 80 mil 486), Mazda 3.7% (70 mil 115 vs 67 mil 639), Stellantis 19.8% (67 mil 071 vs 55 mil 963), Hyundai 5.2% (36 mil 107 vs 34 mil 311), MG Motor 13.0% (36 mil 019 vs 31 mil 872) y KIA 2.0% (73 mil 273 vs 71 mil 845).

Contrario a ello, las que presentaron un descenso en sus ventas fue Nissan con -1.5% (172 mil 941 unidades ene-agos26 vs 175 mil 568 ene-agost25) y Ford -1.5% (34 mil 319 vs 34 mil 829 en comparación con el año anterior).