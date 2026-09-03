Se mantiene Nissan como líder en ventas de México

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Se mantiene Nissan como líder en ventas de México
    Nissan, Toyota y Mazda son el primer, cuarto y quinto lugar, respectivamente, en proporción de ventas del mercado mexicano. CUARTOSCURO

La compra-venta de vehículos ligeros en el mercado mexicano ha registrado a tres marcas originarias de Japón dentro del Top 5 de más ventas

Durante el periodo enero-agosto 2026, Nissan se mantuvo como líder en la venta de vehículos ligeros en el país con el 17% del mercado total, seguido por General Motors (GM) con el 12.8% y Volkswagen (VW) con el 11.0%.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) dieron a conocer con cifras publicadas por el Inegi, que en agosto la venta de vehículos ligeros nuevos fue de 129 mil 479 unidades, un 2.3% mayor al número de unidades comercializadas en agosto de 2025.

https://vanguardia.com.mx/dinero/mexico-se-mantiene-racha-en-records-de-ventas-de-vehiculos-ligeros-en-agosto-NB23220049

En el periodo enero-agosto 2026 se registraron 1 millón 014 mil 832 vehículos ligeros nuevos vendidos, lo que representó un avance de 4.7% con respecto a lo reportado durante el mismo periodo de 2025.

Después de Nissan, GM y VW, las marcas que siguen en la venta de vehículos ligeros en el periodo enero-agosto 2026, fueron Toyota con 8.3%, KIA 7.2%, Mazda 6.9%, Stellantis 6.6%, Hyundai 3.6%, MG Motor 3.5%, Ford 3.4% y Otros 19.6%.

De esas marcas las que presentaron crecimiento en su comparativo anual fueron General Motors con 2% (130 mil 112 unidades ene-agos 2026 vs 127 mil 521 en el mismo periodo de 2025), VW 3.2% (111 mil 875 vs 108 mil 420), Toyota 4.5% (84 mil 073 vs 80 mil 486), Mazda 3.7% (70 mil 115 vs 67 mil 639), Stellantis 19.8% (67 mil 071 vs 55 mil 963), Hyundai 5.2% (36 mil 107 vs 34 mil 311), MG Motor 13.0% (36 mil 019 vs 31 mil 872) y KIA 2.0% (73 mil 273 vs 71 mil 845).

Contrario a ello, las que presentaron un descenso en sus ventas fue Nissan con -1.5% (172 mil 941 unidades ene-agos26 vs 175 mil 568 ene-agost25) y Ford -1.5% (34 mil 319 vs 34 mil 829 en comparación con el año anterior).

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Sector Automotriz
Economía
ventas

Localizaciones


México

Organizaciones


General Motors
INEGI
Nissan

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Morena, partido en austeridad

Morena, partido en austeridad
true

Seguridad vial: es un pendiente monumental
true

POLITICÓN: Empresarios acusan de extorsión a agentes de la FGR en Coahuila

La magistrada Clara Patricia Mújica Valdez contrató a su sobrina en el Secretariado de Estudio y Cuenta de su ponencia.

Coahuila: Magistrada electoral, que busca Presidencia del IEC, habría abusado de su cargo por contratar a familiar
El hombre fue declarado muerto en las instalaciones de la clínica dos del IMSS.

Saltillo: muere hombre tras brutal golpiza en la colonia Antonio Cárdenas
La división Súper Sénior tendrá por segundo año un espacio exclusivo para jugadores mayores de 70 años.

Club Campestre de Saltillo: 577 golfistas disputarán el Torneo Anual 2026
Equipos de rescate ucranianos trabajan en el lugar de un ataque con drones rusos contra almacenes cerca de Kiev, Ucrania, el 2 de septiembre de 2026, en medio de la invasión rusa.

Busca Ucrania cómo lograr detener los rápidos drones rusos que atacan infraestructuras vitales
Los ministros de Interior y Exteriores de Alemania, Alexander Dobrindt y Johann Wadephul, respectivamente, hablan con reporteros durante una conferencia de prensa en Berlín.

Debate la UE cómo responder tras denuncias de que Rusia colocó explosivos en aeropuerto de Alemania