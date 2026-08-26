Se ofertan 1,700 vacantes en Feria del Empleo en Saltillo; 130 fueron del Grupo Carso

Más de 1,700 vacantes de 44 empresas fueron las que se ofertaron este miércoles en la Feria de Empleo que se realizó en las instalaciones del Centro de Convenciones de Canacintra en Saltillo, de las cuales 130 fueron ofrecidas por Grupo Carso.

El subsecretario de Empleo de la Secretaría del Trabajo, José Luis Chapa Reséndiz, indicó que en esta feria de empleo se contó con un pre registro de 790 solicitantes de empleo, por lo que esperaban llegar a los mil 200 durante toda la jornada que se realizó de 9 de la mañana a las dos de la tarde.

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Fue una feria que se realizó en el marco del Día Internacional de la Juventud, sin embargo, en virtud del dinamismo económico, había vacantes para jóvenes, adultos mayores, para mujeres, personas con discapacidad visual y motriz leve.

De éstas, resaltó que se contó con 471 vacantes dirigidas a jóvenes sin experiencia que estaban buscando su primer empleo.

Asimismo destacó que Coahuila cerró julio en tercer lugar nacional en generación de empleos, con más de 10 mil, lo que afirmó, es una muestra muy clara de cómo Coahuila a pesar de las situaciones globales adversas nacionales o internacionales, le apuestan los empresarios a seguir generando empleos.

SIGUEN CONTRATACIONES DE GRUPO CARSO

Una de las empresas que estuvo ofertando empleos, fue Grupo Carso, sobre esta empresa, Chapa Résendiz comentó que el perfil del personal que están buscando son ingenieros civiles, ayudantes generales, arquitectos y operarios, entre otros.

Finalmente otra fue la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal, que ofertó mil vacantes con 32 mil pesos de salario, dirigida a profesionistas de todas las ramas, los requisitos fueron tener título y cédula, además de acreditar los exámenes para ingresar como Policía Federal Investigador, ellos también este jueves y viernes estarán en las oficinas centrales del Servicio de Empleo (ubicadas por el Parque Las Maravillas) para continuar con la oferta de empleo