Se perderían más de 7 mmdp diarios por desabasto de diésel: Canacar

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    Se perderían más de 7 mmdp diarios por desabasto de diésel: Canacar
    La cámara instó a las autoridades federales, la Secretaría de Energía (Sener) y Petróleos Mexicanos (Pemex) a blindar las cadenas de distribución nacional para evitar cualquier escenario de desabasto.
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Al momento casi 500 mil vehículos pesados que movilizan la carga general a nivel nacional dependen de este combustible

QUINTANA ROO.-Ante el amago del gobierno de Estados Unidos de cerrar las exportaciones de diésel para contener la escala de los precios de energético por las crecientes tensiones geopolíticas en el Medio Oriente, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) señaló que la medida tendría un impacto de 7 mil 194 millones de pesos diarios.

Augusto Ramos, presidente del organismo, señaló que con una eventual interrupción en el suministro de diésel el impacto en México sería especialmente relevante, pues el 95 por ciento de la flota de autotransporte del País utiliza diésel para su operación.

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Enfatizó que más de 466 mil vehículos pesados que movilizan la carga general en las carreteras del País dependen directamente de este combustible.

“El autotransporte de carga es el motor de la economía nacional. Garantizar el suministro de diesel va más allá del precio”, destacó en el marco de la Convención Nacional 2026 de la Canacar.

En otro sentido reconoció el esfuerzo del Gobierno Federal por mantener el compromiso de que el litro de diesel no rebase la barrera de los 27 pesos en más del 80 por ciento de las estaciones de servicio del País.

Sin embargo, explicó que el sector enfrenta una severa presión financiera debido a que el estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al diesel se mantiene en cero pesos, imposibilitando que las empresas acrediten dicho beneficio.

Explicó que ante la falta de margen en el IEPS y para compensar los sobrecostos operativos, derivados de las fluctuaciones en el mercado energético internacional, la Canacar solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al Congreso no reducir el umbral de facturación del estímulo para el pago de peajes en casetas.

Detalló que, la propuesta actual del Paquete Económico 2027 busca reducir dicho tope de 300 a 250 millones de pesos de facturación anual.

“La estructura del transporte está conformada principalmente por los micros y pequeños empresarios, que representan el 97 por ciento, muchas de estas empresas cuentan con más de 50 a 60 vehículos y esas empresas ya rebasan los 300 millones de pesos”, apuntó

Por ello, advirtió que, la medida contraería a las empresas del ramo y les quitaría la posibilidad de contar con dicho estímulo.

“Hemos estados en reuniones con legisladores y con la Secretaría de Hacienda con la intención de que vean el impacto. Nuestra propuesta habla de que, si en estos 15 años ha sido ese mismo monto, hay que buscar tener un montón real de acuerdo con la inflación”, refirió

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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