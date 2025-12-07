Se prevé disminución en cruce de paisanos a Coahuila ante políticas migratorias de EU

Dinero
/ 7 diciembre 2025
    Se prevé disminución en cruce de paisanos a Coahuila ante políticas migratorias de EU
    Aunque no se especificó en que porcentaje puede disminuir, añadió que una caída en el número de estos visitantes afecta de manera importante. FOTO: ESPECIAL.

Resaltaron que el municipio de Piedras Negras tendrá una menor ocupación debido a que ha bajado el turismo médico en la entidad

Ante las políticas migratorias que tiene Estados Unidos, el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, Enrique Ayala Quintanilla, prevé que habrá una disminución en el número de paisanos que cruzarán por el estado.

Ayala Quintanilla indicó que una disminución en el número de paisanos que cruza por la entidad afecta a todos los municipios porque ellos generan derrama económica no solo al momento de cruzar el estado mientras se dirigen a otro destino, sino que también hay quienes llegan a quedarse.

Actualmente ya están pasando algunos paisanos, pero se espera que una mayor cantidad de personas, pasen por la entidad entre el 15 y 16 de diciembre.

Señaló que luego viene una baja ante la celebraciones navideñas, para otra vez volver a repuntar a finales de diciembre porque hay quienes desde esas fechas empiezan a retornar a Estados Unidos porque vienen de lugares más lejanos.

Estimó que Piedras Negras será uno de los municipios que más resentirán una baja en su ocupación, porque no solamente se da porque disminuye el número de paisanos que cruzan por este municipio, sino también porque ha bajado el turismo médico que llegaba a este municipio, en su caso, se espera una disminución de un 24 a 25%.

PIDEN ESPACIO PARA LAS OCVs

El presidente de la AMHMC dijo que solicitarán a la Secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos que en Monterrey se cuente con un espacio para las Oficinas de Convenciones y Visitantes de Coahuila, esto con el objetivo de que promuevan la entidad

Señaló que el sitio donde se puede ubicar ese stand puede ser cerca o en el mismo estadio de futbol del vecino estado.

Destacaron que pocas son las reservaciones que se tienen en los hoteles para el Mundial de Futbol, sin embargo, espera que reaccionen los motores de reserva con las fechas de los juegos.

