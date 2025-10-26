Se registraron 68 proyectos para el Premio Innovación 2025: COPARMEX

Un total de 68 proyectos fueron los que este año se presentaron para el Premio a la Innovación 2025, lo que representó un incremento de un 70% en comparación a los presentados el año pasado, se informó durante la reunión del Comité de Vinculación Universidad Empresa Coahuila Sureste.

La fecha límite de recepción de proyectos fue el 21 de octubre, asimismo los proyectos que se recibieron este año corresponde a las 10 instituciones que integran el Consejo de Vinculación.

La entrega del Premio a la Innovación 2025 y el Desafío Pitch se estará realizando el próximo 11 de noviembre en las instalaciones del ITESM Campus Saltillo.

El objetivo de este premio es fomentar la innovación en los estudiantes de los estudiantes de las instituciones de educación superior para el mejoramiento sustancial de productos, procesos o servicios, enfocados a la solución de necesidades de los diferentes sectores productivos de la región.

Los proyectos se enfocan en áreas como la agroindustria, la automotriz, energía verde, innovación social inclusiva, así como tecnologías de información y comunicación de la industria 4.0.

El periodo de registro de proyectos inició el primero de septiembre y concluyó el 21 de octubre, después de esa fecha ya no se aceptaron registros extemporáneos, dos son las etapas de evaluación, la segunda es de forma presencial el propio 11 de noviembre, una vez que se concluya.