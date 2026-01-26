Se suma Galerías Saltillo a la ola mundialista; preparan eventos para la FIFA 2026

Galerías Saltillo se sumará a la ola de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues el centro comercial prepara una serie de activaciones y eventos relacionados con el mundial de futbol que se jugará este verano.

Al ser Monterrey una de las sedes del mundial, la jefa de Mercadotecnia de Galerías Saltillo, Mayra Farías dijo que esperan un incremento en el número de visitantes a este centro comercial, entre ello, comentó que estarán los que se hospedarán en los hoteles de Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: La industria de México perdió 153 mil empleos en 2025; el 40% de los trabajadores ganan el mínimo: Inegi

Ante ello, se prepara una seria de activaciones y eventos relacionados con el mundial de futbol.

Aunque todavía no se define cuáles serán esa dinámicas, añadió que todas serán relacionadas con el futbol y por ello, analizan de qué tipo serán para que funcione con los clientes.

Por otra parte, sobre la inauguración de la tienda de Tommy Hilfiger en Galerías Saltillo, comentó que “es una apertura que era esperada por muchos clientes y suma mucho al centro comercial”.

Agregó que Galerías Saltillo cuenta con un total de cien locales comerciales y en aproximadamente dos meses más se anunciará una marca de ropa para damas y caballeros que se instalará en ese lugar, mientras que en el segundo piso queda todavía disponible un local y ocupándose éste último cerrarían los espacios del centro comercial.

“Creo que marcas como Tommy, como Lacoste y Sfera, que son los últimos que se han instalado, han sumado mucho al centro comercial”, aseguró.

Finalmente comentó que el año pasado fueron cinco las aperturas que se realizaron en Galerías Saltillo como fueron Cantia, Santa Clara, Julio, Lacoste y Sfera, mientras que este año, en enero empezó con la apertura de Tommy Hilfiger.