Secretaría del Trabajo lanzará programa emergente en la Región Norte de Coahuila

Para la Región Norte de Coahuila, la secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro anunció que se aplicará un programa emergente para apoyar a las personas que han quedado desempleadas, quienes accederán a programas de empleo temporal, un subsidio de hasta 3 meses del IMSS y recibirán también un apoyo alimentario.

Luego de su participación en la reunión mensual de Coparmex Coahuila Sureste, comentó que en la entidad las bajas en el empleo que se han presentado este año son 2,700 y de ellas, correspondieron a Piedras Negras 700 y en Ciudad Acuña fuero 600, realizadas por empresas como Fujikura y Rassini en el caso de la primera y PKC en la segunda.

Ante ello, en los próximos días se realizará el anuncio de este programa, aunque no estableció la bolsa de recursos con las que se contará.

El programa será anunciado en Ciudad Acuña, Nazira Zogbi Castro, asimismo en el caso del programa de empleo temporal, destacó que éste será pagado por el propio municipio y quienes participen en el programa realizarán labores de limpieza o de mantenimiento.

Además el gobierno del Estado va a subsidiar durante tres meses el Seguro Social de esos trabajadores y en el caso del programa alimentario, informó que este será a través de Mejora Coahuila para apoyar a los trabajadores que fueron despedidos durante el último año.

Comentó que ahorita el programa aplica solamente para la Región Norte y, en el caso de la Región Sureste cuando los trabajadores son dados de baja, se tiene la ventaja que casi inmediatamente o al mes ya están contratados en otro lugar.

En el caso de la Región Laguna donde también se presentó despido de trabajadores, en este caso en las plantas de Wrangler, recordó que se realizaron jornadas de empleo para que se colocarán en otros empleos, asimismo se realizó una feria de empleo.

Finalmente sobre los temas que se abordaron en la reunión mensual de Coparmex Coahuila Sureste, comentó que se encontró el tema de las diferentes leyes que se están implementando, entre ellas la Ley Silla que debe quedar al 100% implementada antes de que concluya el año, asimismo dio a conocer que implementarán los “Viernes Informativos”, en las que se convocará a través de las organizaciones empresariales a todas las empresas que tengan interés en un tema particular y se realizarán por medio de la plataforma zoom.