Séptima caída de la producción minera en lo que va de 2026 en México; Coahuila aumenta extracción de fluorita

La producción minerometalúrgica de México cayó 3.9% a tasa anual pero se incrementó a 3.8% en julio de 2026, sin embargo, en términos anuales es la séptima reducción registrada en 2026 según la estadística de la Industria Minerometalúrgica (EIMM) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En enero la caída anual de la producción minera fue de 5.3%; en febrero y marzo se registraron caídas de 0.1% y 3.4%, respectivamente. En abril se observó otra caída en la producción minera de 1.6%, y en mayo, -3.3% (en términos anuales). La producción minerometalúrgica de México cayó 10.6% a tasa anual en junio de 2026