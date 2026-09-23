Séptima caída de la producción minera en lo que va de 2026 en México; Coahuila aumenta extracción de fluorita
En 2026, las actividades de extracción, beneficio, fundición y afinación de minerales volvieron a caer en términos anuales de manera ininterrumpida
La producción minerometalúrgica de México cayó 3.9% a tasa anual pero se incrementó a 3.8% en julio de 2026, sin embargo, en términos anuales es la séptima reducción registrada en 2026 según la estadística de la Industria Minerometalúrgica (EIMM) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En enero la caída anual de la producción minera fue de 5.3%; en febrero y marzo se registraron caídas de 0.1% y 3.4%, respectivamente. En abril se observó otra caída en la producción minera de 1.6%, y en mayo, -3.3% (en términos anuales). La producción minerometalúrgica de México cayó 10.6% a tasa anual en junio de 2026
En términos mensuales, la producción minera ha reportado crecimientos en la cadena de valor minera los meses enero (+1.5%), febrero (+5.5%), abril (3.4%), y en julio (+3.8%); mientras que ha caído en marzo (-1.4%), mayo (-0.2%) y junio (-8.6%).
COAHUILA AUMENTA EXTRACCIÓN DE FLUORITA
La producción del mineral fluorita en Coahuila aumentó a tasa anual 1.5% en julio de 2026, pasando de mil 722 a mil 748 toneladas. En abril del año en cuestión el aumento fue de 0.7%; y en junio de 2026 el aumento fue de 13% en junio de 2026.
No obstante, las caídas anuales a dos dígitos de este mineral fueron en febrero (-12%), marzo (-16.4%) y mayo (-11.8%) de la producción de fluorita de Coahuila.