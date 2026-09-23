Séptima caída de la producción minera en lo que va de 2026 en México; Coahuila aumenta extracción de fluorita

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    Séptima caída de la producción minera en lo que va de 2026 en México; Coahuila aumenta extracción de fluorita
    La producción de la EIMM, de las unidades mineras que disponen de la autorización de la Secretaría de Economía se hace mes con mes por parte del Inegi. VANGUARDIA

En 2026, las actividades de extracción, beneficio, fundición y afinación de minerales volvieron a caer en términos anuales de manera ininterrumpida

La producción minerometalúrgica de México cayó 3.9% a tasa anual pero se incrementó a 3.8% en julio de 2026, sin embargo, en términos anuales es la séptima reducción registrada en 2026 según la estadística de la Industria Minerometalúrgica (EIMM) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En enero la caída anual de la producción minera fue de 5.3%; en febrero y marzo se registraron caídas de 0.1% y 3.4%, respectivamente. En abril se observó otra caída en la producción minera de 1.6%, y en mayo, -3.3% (en términos anuales). La producción minerometalúrgica de México cayó 10.6% a tasa anual en junio de 2026

https://vanguardia.com.mx/dinero/produccion-minera-de-mexico-cayo-en-todo-el-1er-semestre-de-2026-FP22963446

En términos mensuales, la producción minera ha reportado crecimientos en la cadena de valor minera los meses enero (+1.5%), febrero (+5.5%), abril (3.4%), y en julio (+3.8%); mientras que ha caído en marzo (-1.4%), mayo (-0.2%) y junio (-8.6%).

$!Las caídas a dos dígitos superan los crecimiento menores al 5% en la producción minera de México.
Las caídas a dos dígitos superan los crecimiento menores al 5% en la producción minera de México. CAPTURA DE PANTALLA

COAHUILA AUMENTA EXTRACCIÓN DE FLUORITA

La producción del mineral fluorita en Coahuila aumentó a tasa anual 1.5% en julio de 2026, pasando de mil 722 a mil 748 toneladas. En abril del año en cuestión el aumento fue de 0.7%; y en junio de 2026 el aumento fue de 13% en junio de 2026.

No obstante, las caídas anuales a dos dígitos de este mineral fueron en febrero (-12%), marzo (-16.4%) y mayo (-11.8%) de la producción de fluorita de Coahuila.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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