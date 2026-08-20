Producción minera de México cayó en todo el 1er semestre de 2026

En enero la caída anual de la producción minera fue de 5.3%; en febrero y marzo se registraron caídas de 0.1% y 3.4%, respectivamente. En abril se observó otra caída en la producción minera de 1.6%, y en mayo, -3.3% (en términos anuales).

La producción minerometalúrgica de México cayó 10.6% a tasa anual en junio de 2026, representando la sexta caída consecutiva de este indicador económico, según la Estadística de la Industria Minerometalúrgica que registra mes con mes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A diferencia de la producción minera en términos anuales que ha reportado caídas ininterrumpidas, a tasa mensual la caída fue de 8.6% en el sexto mes de 2026, aunque con elevaciones mensuales en abril (3.4%), febrero (5.5%) y enero (1.5%).

CAÍDAS EN LA EXTRACCIÓN DE ZINC, PLOMO, ORO , ENTRE OTROS MINERALES

Los minerales que reportaron variaciones porcentuales anuales a la baja en su producción nacional fue el zinc (41.8%, a 12 mil 324 toneladas), plomo (21.7%, a 13 mil 153 toneladas), azufre (17.8%, a 12 mil 324 toneladas).

Asimismo en junio de 2026 la extracción de oro y su procesamiento cayó 19.2%, de 6 mil 82 a 4 mil 917 kilogramos; y la plata bajó 8.5%, de 352 mil 813 a 322 mil 726 kilogramos.

COAHUILA AUMENTA EXTRACCIÓN DE FLUORITA

La producción del mineral fluorita en Coahuila aumentó a tasa anual 13% en junio de 2026, detectándose el alza más alta en los primeros seis meses del 2026.