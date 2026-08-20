Producción minera de México cayó en todo el 1er semestre de 2026

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    Producción minera de México cayó en todo el 1er semestre de 2026
    Coahuila cuenta con la segunda reserva de fluorita en todo México, después de San Luis Potosí, que es la segunda más grande a nivel mundial. AP/ VANGUARDIA

Además, Coahuila recupera extracción de fluorita con un crecimiento anual de 13% en junio de 2026

La producción minerometalúrgica de México cayó 10.6% a tasa anual en junio de 2026, representando la sexta caída consecutiva de este indicador económico, según la Estadística de la Industria Minerometalúrgica que registra mes con mes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En enero la caída anual de la producción minera fue de 5.3%; en febrero y marzo se registraron caídas de 0.1% y 3.4%, respectivamente. En abril se observó otra caída en la producción minera de 1.6%, y en mayo, -3.3% (en términos anuales).

https://vanguardia.com.mx/dinero/personal-ocupado-del-sector-manufacturero-de-mexico-cayo-en-todo-el-1er-semestre-de-2026-GA22883522

A diferencia de la producción minera en términos anuales que ha reportado caídas ininterrumpidas, a tasa mensual la caída fue de 8.6% en el sexto mes de 2026, aunque con elevaciones mensuales en abril (3.4%), febrero (5.5%) y enero (1.5%).

CAÍDAS EN LA EXTRACCIÓN DE ZINC, PLOMO, ORO , ENTRE OTROS MINERALES

Los minerales que reportaron variaciones porcentuales anuales a la baja en su producción nacional fue el zinc (41.8%, a 12 mil 324 toneladas), plomo (21.7%, a 13 mil 153 toneladas), azufre (17.8%, a 12 mil 324 toneladas).

Asimismo en junio de 2026 la extracción de oro y su procesamiento cayó 19.2%, de 6 mil 82 a 4 mil 917 kilogramos; y la plata bajó 8.5%, de 352 mil 813 a 322 mil 726 kilogramos.

COAHUILA AUMENTA EXTRACCIÓN DE FLUORITA

La producción del mineral fluorita en Coahuila aumentó a tasa anual 13% en junio de 2026, detectándose el alza más alta en los primeros seis meses del 2026.

https://vanguardia.com.mx/dinero/quinta-caida-anual-en-produccion-minera-de-mexico-en-coahuila-vuelve-a-bajar-extraccion-de-fluorita-GH22343104

Después de caídas anuales a dos dígitos de este mineral en mayo (-11.8%), marzo (-16.4%) y febrero (-12%), la producción de fluorita de Coahuila se recuperó al pasar de mil 686 toneladas a mil 906 toneladas en el sexto mes de 2026.

Coahuila cuenta con la segunda reserva más grande de fluorita de México después de San Luis Potosí.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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