Será áspero el proceso de revisión del T-MEC entre México y EU: economista

Luego de que la Secretaría de Economía Federal anunciará que México y Estados Unidos iniciaron el proceso de revisión del T-MEC, el economista, Antonio Serrano Camarena, indicó que la negociación no será tensa, sino ríspida.

Primero porque hay cosas que México no ha cumplido desde que se revisó el T-MEC en el primer periodo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como es la homologación de los salarios más bajos por hora en el sector automotriz, el tema del maíz transgénico y de otros cultivos de este tipo que con se han aceptado.

“Sabemos que Trump y su equipo van a negociar presionado, qué tanto no lo sabemos porque con el mandatario, esa es la gran incógnita y no hay manera de pronóstica absolutamente nada”, dijo.

Ante ello, en esta revisión solamente hay tres cosas seguras como son la revisión de los incumplimientos de México que será un factor clave para ponerle al país condiciones de muy corto plazo y que al no cumplirlas constará porque la forma de castigar de Donald Trump es en el cartera.

Lo segundo, es que en términos generales el T-MEC lo que necesita son cuestiones de mayor seguridad tanto para el comprador, como para el vendedor, cuando lo que más ha preocupado tanto a Estados Unidos como a Canadá es la parte fiscal de México.

“Se supone que todos los países miembros del tratado iban a tener un tratamiento fiscal cero y que impediría añadir burocracia, pero México está muy claro que no ha cumplido con eso, es un país tremendo en términos de papeleo y es horrible, porque la burocracia tiene más importancia que la generación de dinero”, aseguró.

Ante ello, Serrano Camarena manifestó que esto es algo que debe cambiar en el país y debe darse una homologación del sistema fiscal y en el proceso de pasar materias primas.

Un tercer punto será cómo afectará en la negociación la idea del presidente de Estados Unidos de crear instituciones paralelas a nivel internacional, las que puede incluir en el tratado como una condición para que México y hasta Canadá para estar en el tratado.