¿Sí es tu tarjeta?, cuidado, ahora te la cambian por otra para sacarte todo el dinero

“No entiendo cómo obtuvieron mi NIP; mi hipótesis es que llegué (a casa) con una tarjeta que no era la mía, entonces me la sustituyeron y seguramente la máquina con la que pagas, le pusieron algo para que se quedara detectado mi NIP y es así como me robaron todo, 9 mil pesos” , contó la persona afectada.

Si usas un cajero automático, revisa que la ranura donde insertas tu tarjeta no contenga algún objeto extraño; también revisa la parte donde sale el dinero; si ves algo raro, mejor no lo uses. No pidas ayuda de personas que no conozcas.

Mueve el teclado del cajero antes de usarlo y checa que no esté sobrepuesto, porque también así roban el NIP.

Recuerda que si clonan tu tarjeta o te la roban debes comunicarte a la línea de emergencia de tu banco y solicitar la cancelación de la misma para que dejen de seguir usándola.

Con información de Radio Fórmula