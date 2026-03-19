Siguen en pausa nuevas inversiones de empresas: Coparmex Coahuila Sureste

El presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, señaló que se ha reactivado el tema de las ampliaciones o mejoras en las empresas, sin embargo, en el caso de las nuevas inversiones éstas siguen en pausa porque no hay todavía una definición clara sobre el tema de los aranceles.

López Villarreal estimó que llegan a 500 millones de dólares las inversiones que siguen en pausa a nivel estatal entre diferentes giros e industrias, las cuales siguen en espera de la revisión del TMEC, por lo que se estima que a mediados de año éstas ya se puedan reactivarse.

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Mientras que en el caso de las ampliaciones comentó que éstas siguen su curso, aunque no tiene un dato exacto de las mismas, añadió que están aquellas que durante el primer semestre estarán terminando sus modificaciones.

En el caso específico de los socios de Coparmex Coahuila Sureste, comentó que los socios que tenían proyectos de ampliación desde el año pasado, siguen pausados y son principalmente del giro automotriz.

Por otra parte, sobre la Semana Santa comentó que hasta un 90% de los socios estarán descansando el jueves y viernes santo, además del sábado y domingo, por lo que reanudarán operaciones hasta el lunes.

“La mayoría de las empresas descansan esos días, aunque también depende de sus condiciones de producción, de ventas, de los compromisos con los clientes y de las condiciones particulares de cada empresa”, aseguró.

Finalmente en relación al 90 aniversario de Coparmex Coahuila Sureste que se estará celebrando en agosto, comentó que es cuando realizarán la asamblea anual, en su caso cumpliría dos años como presidente y tiene la opción de seguir por un año más, aunque todavía no toma la decisión si se postulará por un año más.

Indicó que por lo pronto para el evento se contará con la participación tanto del presidente nacional de Coparmex como del Consejo Coordinador Empresarial.