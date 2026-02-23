Sin paros en líneas de producción de empresas de Coahuila tras bloqueos carreteros por violencia

Luego de los bloqueos que se presentaron este fin de semana en algunas carreteras de otros estados de México, representantes del sector privado aclararon que esta situación a nivel local no generó paros en las líneas de producción de las empresas.

El secretario de Economía, Luis Olivares Martínez informó que no les han reportado temas graves de paros en líneas, lo que sí es que hay una situación donde la logística se está viendo afectada.

Recordó que estos bloqueos en las carreteras se han presentado principalmente en la zona del Bajío, mientras que la preocupación de las empresas es que haya un retraso en alguno de los insumos o en la cadena de suministro que viene de allá.

Resaltó que el lunes por la mañana se reportaba que algunas carreteras ya se encontraban abiertas, además de que las empresas puedan subsistir con los inventarios y que no hay una afectación más importante.

Asimismo añadió que tuvieron contacto con muchas de las corporaciones, incluso desde el domingo, para reportar cómo estaba la situación en Coahuila, sin embargo, dijo que la seguridad que se tiene aquí es digna de reconocer y el estado está blindado, por lo que no hay alguna situación que afecte directamente.

“El estado está blindado y donde tenemos colindancia con los estados vecinos hay presencia de las diferentes entes de seguridad tanto policías estatales, como la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano”, dijo.

ATENTOS A LOS CIERRES

Añadió que sólo si estos bloqueos fueran de tres o cuatro días, entonces pudiera darse un tema relevante.

Por su parte, la presidenta del Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila (CIAC), Lourdes Cobos Cabrera indicó que el domingo escucharon que el Puerto de Manzanillo había cerrado operaciones, por lo que están atentos a toda la información porque eso afectaría a la cadena de suministro, sobre todo a la relacionada con las importaciones del puerto.

Tampoco tienen reporte de paros en las líneas de producción, asimismo en el caso de los inventarios de seguridad indicó que estos dependen mucho de donde viene el material, aunque normalmente es de una a dos semanas el stock en las plantas.

Agregó que son más los productos que el norte manda al centro del país que viceversa; “Lo que se manda de aquí son principalmente autopartes y llegan sobre todo a las armadoras que están en el Bajío y el Centro del país”, explicó.

A su vez, el presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez indicó que Coahuila es un estado seguro y ayer se volvió a corroborar el esfuerzo que hace el gobernador, Manolo Jiménez con el fiscal, Federico Fernández y con todos los niveles de gobierno, así como el apoyo que se tiene del ejército y la Guardia Nacional, lo que rinde resultados.

“Somos privilegiados de vivir en Coahuila y de tener ésta paz que nos ayuda a que las inversiones sigan llegando y que la competitividad no se pierda, muchas empresas que están ubicadas en el centro del país nos comentaban que tenían problemas en la parte del transporte de sus mercancías. Ayer (domingo) detuvieron todo el movimiento y están todavía con la zozobra de lo que pueda pasar todavía el día de hoy (lunes) o el resto de la semana”, aseguró.

Finalmente el presidente de ARHCOS, Miguel Ángel Muñoz Betancourt comentó que hasta ahorita no tienen reporte de afectaciones, es una situación muy reciente y todavía no se puede medir un impacto.