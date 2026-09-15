Sobreoferta de carne y gusano barrenador presionan al sector ganadero de México: AMEG

López mencionó que el freno comercial en la frontera norte retuvo en el país a 1.6 millones de becerros, lo que sumó 500 mil toneladas a la oferta habitual. México registra un volumen de producción anual cercano a los 2.3 millones de toneladas, proyectando alcanzar los 2.8 millones debido a este inventario.

La suspensión de exportaciones de ganado en pie hacia Estados Unidos por la presencia del gusano barrenador, sumada a las importaciones autorizadas desde Brasil, ha generado un excedente de carne de res en el mercado nacional que afecta a los productores mexicanos, advirtió Enrique López, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado (AMEG).

“Por el gusano barrenador, se detuvieron en México un millón 600 mil becerros que vinieron a elevar la producción de carne en México por 500 mil toneladas. Esos becerros se quedaron en México y ahorita somos autosuficientes e incluso nos sobra carne”, explicó.

En cuanto al comercio exterior, el país exporta habitualmente 300 mil toneladas e importa 200 mil. No obstante, el gobierno federal autorizó un cupo de importación de 70 mil toneladas de carne brasileña, del cual ya han ingresado 36 mil toneladas entre abril y diciembre de 2026.

PRECIOS NO BENEFICIAN

Esta acumulación de producto ha provocado una caída en los precios de origen pero sin beneficios claros para productores mexicanos por la sobreoferta, indicó López López:

- Becerro flaco: disminuyó de 86 a 78 pesos por kilogramo.

- Carne en canal: descendió de 125 a un rango de entre 110 y 112 pesos por kilogramo.

- Consumidor final: el costo se mantiene elevado entre 240 y 250 pesos por kilogramo, afectando la cadena de valor de este mercado.

“El problema es que insumos como el maíz y la soya, está subiendo en el mercado internacional; esto, ante un problema de descapitalización, nos va a afectar toda la planta productiva”, enfatizó.

La industria enfrenta complicaciones operativas y financieras debido al alza en los costos internacionales del maíz y la soya, combinada con la pérdida de margen de los engordadores, quienes adquirieron ganado a precios altos hace seis meses y hoy comercializan el producto a valores a la baja.

CARNE DE BRASIL INQUIETA MERCADO INTERNO

Asimismo, existe inquietud ante la posibilidad de que volúmenes adicionales de carne brasileña rechazados en Europa sean desviados al mercado mexicano.